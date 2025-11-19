Дышать не противопоказано: Роспотребнадзор взял внеплановые пробы воздуха в Тюмени

Поля вокруг птицефабрики заволокло смогом Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменское управление Роспотребнадзора провело внеплановое исследование воздуха в Тюмени и соседнем селе Онохино, рядом с которым находится птицефабрика «Пышминская». На ней проходит процесс утилизации поголовья кур из-за вспышки птичьего гриппа. Поводом стал запах гари, на который пожаловались жители Тюмени, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Содержание вредных веществ в воздухе Тюмени не превышает предельно-допустимые концентрации, установленные требованиями санитарных норм и правил. В Онохино в одной пробе установлено превышение содержания диоксида азота. Показатель „запах“ в атмосферном воздухе не нормируется», — говорится в отчете ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует при наличии запаха гари пореже выходить на улицу, использовать защитные маски, плотно закрывать окна и двери и почаще проводить влажную уборку. Рекомендации, в первую очередь, относятся к пожилым, беременным и тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

