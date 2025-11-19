В Пермском крае депутат готовит проект по созданию села с полным запретом алкоголя

Школа трезвости начала работу в Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае экс-глава села Ашап, депутат думы Ординского округа Иван Лиханов намерен реализовать в родном населенном пункте проект «Трезвое село». Данная инициатива обсуждалась 17 ноября на круглом столе по вопросам утверждения трезвости в Прикамье, организованный Пермской епархией РПЦ. Ключевой темой прошедшего мероприятия стала презентация проекта «Трезвые территории» —комплексного подхода к оздоровлению населенных пунктов Прикамья. По словам Лиханова, сейчас представители власти совместно с минздравом обсуждают детали реализации проекта. Сам депутат пока думает над тем, как подготовить к нему односельчан, «какие рычаги для этого использовать».

«Мои главные переживания связаны с тем, что если я приду и скажу так, мужики, мы тут [в селе Ашап] пить бросаем и все алкогольные магазины закрываем, то меня, скорее всего, сильно поколотят. Как раз вчера мы обсуждали на круглом столе с коллегами, как через призму православия к этому можно подойти. То есть, запустить какую-то информационную кампанию, чтобы дров не наломать и с плеча-то не рубить. Но мы однозначно войдем в этот проект», — заявил URA.RU Лиханов.

Сам чиновник в беседе с корреспондентом агентства признался, что алкоголь периодически употребляет, но в рамках разумного. «Для меня алкоголь на столе — не то, ради чего я посещаю какие-то события», — подчеркнул Лиханов. Депутат Ординской думы отметил, что, помимо села Ашап проект планируется реализовать в селе Троельга (Кунгурский округ), а также нескольких населенных пунктах Кочевского и других округов. Куратором проекта станет министерство здравоохранения Прикамья, сейчас обсуждается вопрос создания рабочей группы при ведомстве. URA.RU направило запрос в минздрав края, ответ на него ожидается.

