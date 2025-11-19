Поджигательницу дома в Троицке отправили в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Троицке Челябинской области женщина обвиняется в убийстве знакомой бывшего сожителя на фоне ревности. В планах обвиняемой было убить самого мужчину путем поджога, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«Обвиняемая решилась на поджог из-за ревности к бывшему сожителю, которого таким образом попыталась убить. Злоумышленница облила легковоспламеняющейся жидкостью стены дома и подожгла его, зная, что внутри находились бывший возлюбленный, его мать, а также новая знакомая мужчины», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.

Мужчина и его мать успели эвакуироваться, однако их 53-летняя гостья погибла из-за отравления угарным газом. Как уточнили URA.RU в пресс-службе СУ СКР, 46-летняя поджигательница решилась на преступление после распития спиртного. Сейчас она находится в СИЗО и обвиняется п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Ранее женщина уже была судима.

Пожар произошел в Троицке вечером 13 ноября. Сотрудники СУ СКР и отдела МВД «Троицкий» в кратчайшие сроки нашли обвиняемую и задержали ее. Следствие продолжается. Возгорание тушили 14 человек и 3 единицы техники.



