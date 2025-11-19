США определились с форматом участия в переговорах Зеленского и Эрдогана
Уиткофф не будет участвовать в переговорах Эрдогана и Зеленского
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не примет участия в переговорах между лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом сообщил один из американских чиновников.
«Уиткофф не посетит переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре», — пишет Agence France-Presse. Издание ссылается на свой источник, который пожелал остаться анонимным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планируемой важной встрече в Турции, которая, как он отметил, будет направлена на возобновление переговорного процесса и обмена пленными. Впоследствии турецкая сторона выразила намерение способствовать диалогу между Россией и Украиной. Подробнее — в материале URA.RU.
