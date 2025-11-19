Логотип РИА URA.RU
В мире

США

США определились с форматом участия в переговорах Зеленского и Эрдогана

Уиткофф не примет участие в переговорах Зеленского и Эрдогана
19 ноября 2025 в 19:18
Уиткофф не будет участвовать в переговорах Эрдогана и Зеленского

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не примет участия в переговорах между лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом сообщил один из американских чиновников.

«Уиткофф не посетит переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре», — пишет Agence France-Presse. Издание ссылается на свой источник, который пожелал остаться анонимным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планируемой важной встрече в Турции, которая, как он отметил, будет направлена на возобновление переговорного процесса и обмена пленными. Впоследствии турецкая сторона выразила намерение способствовать диалогу между Россией и Украиной. Подробнее — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

