США определились с форматом участия в переговорах Зеленского и Эрдогана

Уиткофф не будет участвовать в переговорах Эрдогана и Зеленского Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не примет участия в переговорах между лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом сообщил один из американских чиновников.

«Уиткофф не посетит переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре», — пишет Agence France-Presse. Издание ссылается на свой источник, который пожелал остаться анонимным.