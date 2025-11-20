У четверти мэров из ХМАО появится шанс продлить полномочия из-за муниципальной реформы

Главы 6 районов ХМАО смогут продлить свои полномочия благодаря муниципальной реформе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главы шести районов ХМАО, чьи полномочия истекают в 2026 году, получат возможность остаться в должности еще на два года в связи с муниципальной реформой. Решение о продлении сроков будет принимать окружная дума при рассмотрении вопросов об образовании муниципальных округов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах округа.

«Главы 6 районов Югры, чьи полномочия истекают в 2026 году, смогут еще на два года остаться в своих креслах», — уточнил источник. Это касается глав Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Советского, Октябрьского и Нижневартовского районов.