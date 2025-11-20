В Екатеринбурге лидера патриархального движения обвинили в похищении: развязка дела

Суд над Андреем Брезгиным длился год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге прокурор попросил отправить на принудительные работы лидера патриархально-консервативного движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, которого бывшая жена обвинила в похищении дочери. Об этом URA.RU сообщила адвокат Евгения Кротова, которая представляет интересы женщины и ее ребенка.

«Гособвинитель поддержал предъявленное обвинение, просил признать Брезгина виновным в совершении самоуправства с применением насилия и назначить ему наказание в виде лишения свободы на два года. При этом прокурор просил суд заменить указанное наказание на принудительные работы в исправительном центре на такой же срок», — сказала Евгения Кротова. Судья вынесет приговор в ближайшее время.

По версии следствия, в 2021 году Брезгин придумал план, чтобы забрать дочь у бывшей супруги. Ребенок, по решению суда, проживал именно с ней. Андрей заклеил камеры домофонов, отвлек мать и увез девочку на джипе. Почти год он скрывал ее, считает СК.

Сначала следователи заподозрили Брезгина в похищении и убийстве подростка. Они возбудили уголовное дело, задержали мужчину в Сысерти и провели обыски. После следственных действий семилетнюю дочь нашли живой и вернули матери. Ее обнаружили 24 июня 2022 года в черной иномарке на Челябинском тракте, когда она ехала с братом Брезгина.

Позже обвинение переквалифицировали в самоуправство с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ). По словам Кротовой, Андрея лишили родительских прав. В 2024-м уголовное дело начали рассматривать по существу в районном суде.

Известно, что защита Брезгина просила прекратить дело за отсутствием состава преступления. Адвокаты ссылались на то, что мужчина имел право общаться с дочерью в отсутствие мамы. А камеры домофонов, по словам защиты, заклеили расклейщики.