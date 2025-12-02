В Кургане выбрали нового главу мусульманской общины и имама-проповедника
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской городской религиозной организации мусульман появился новый председатель. Им стал предприниматель и меценат Кузур Давлетов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источник, приближенный к общине.
«В Кургане выбрали нового главу мусульманской общины. Им стал бизнесмен Кузур Давлетов, занимающийся аграрным бизнесом. Его кандидатура была предложена предыдущим председателем, имамом Зиедали Мизробовым», — сообщил источник.
Информация о перестановках внутри организации подтверждается на сайте Соборной мечети Кургана. Мизробов возглавлял общину с 2016 года.
Давлетов был избран единогласно в ходе отчетно-выборного собрания. Также в ходе заседания имамом-хатыбом, ответственным за управление мечетью и проведением проповедей и коллективных молитв, был избран Алишер Солиев. Духовным имамом стал Мизробов. Также в новое правление организации вошли семь человек от представителей разных мусульманских народов.
