В Кургане выбрали нового главу мусульманской общины и имама-проповедника

В мусульманской организации курганских мусульман назначили нового председателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской городской религиозной организации мусульман появился новый председатель. Им стал предприниматель и меценат Кузур Давлетов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источник, приближенный к общине.

«В Кургане выбрали нового главу мусульманской общины. Им стал бизнесмен Кузур Давлетов, занимающийся аграрным бизнесом. Его кандидатура была предложена предыдущим председателем, имамом Зиедали Мизробовым», — сообщил источник.

Информация о перестановках внутри организации подтверждается на сайте Соборной мечети Кургана. Мизробов возглавлял общину с 2016 года.

Продолжение после рекламы

Давлетов был избран единогласно в ходе отчетно-выборного собрания. Также в ходе заседания имамом-хатыбом, ответственным за управление мечетью и проведением проповедей и коллективных молитв, был избран Алишер Солиев. Духовным имамом стал Мизробов. Также в новое правление организации вошли семь человек от представителей разных мусульманских народов.