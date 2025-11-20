Грядут кардинальные изменения в ценах на продукты: что поменяется и зачем

В РФ хотят внедрить единую весовую единицу измерения товаров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Минпромторг готовится изменить правила розничной торговли: все магазины могут обязать использовать единый стандарт указания веса товаров — либо килограммы, либо граммы. Инициатива направлена на то, чтобы сделать цены более понятными для покупателей. Зачем такое вводится и что изменится для россиян — в материале URA.RU.

Что изменится для российских покупателей

Минпромторг планирует переиздать правила продажи. Цель нововведений — устранить путаницу и помочь покупателям легче ориентироваться в стоимости товаров.

В обновленном документе может быть закреплена единая весовая единица измерения товаров — килограммы или граммы. Инициатива появилась после того, как председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратил внимание на проблему: торговые сети нередко вводят покупателей в заблуждение, из-за чего сложно сразу понять реальную стоимость товара.

Однако представители бизнеса не разделяют энтузиазма по поводу нововведений. В Ассоциации компаний розничной торговли считают, что действующие законы уже обязывают магазины указывать цену за единицу товара и стоимость за килограмм, поэтому дополнительные правила излишни.

Доцент кафедры интегрированных коммуникаций РАНХиГС при президенте РФ Анна Цветкова отмечает, что унифицированный подход к указанию цен имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо принимать во внимание. Эксперт указывает, что потребители вряд ли станут массово пересчитывать вес товара за килограмм и его фактическую стоимость в упаковке. В качестве примера она приводит товары, где вес упаковки незначителен, а количество продукта, необходимое для использования, невелико (например, ванилин для выпечки).

В некоторых случаях единый подход к отображению цен может быть полезен для потребителей, полагает Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, покупатели смогут быстрее сравнивать стоимость различных сортов аналогичных товаров и избегать лишних расходов. Вместе с тем эксперт подчеркивает, что россияне уже привыкли к разному формату указания цен и умеют пересчитывать и сопоставлять стоимость товаров.

Россияне все чаще жалуются на шринкфляцию

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) зафиксировал увеличение количества обращений от потребителей, которые жалуются на недобросовестные методы установления цен и оформление ценников на продукты питания. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину было направленно письмо с указанием на растущую проблему. Покупатели отмечают не только шринкфляцию (это когда производители уменьшают вес или объем товара, оставляя цену на прежнем уровне), но и указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или другой вес, а также выделение в ценнике «специальной» цены, при которой полная стоимость без скидок становится менее заметной.

При этом динамика среднего веса упаковки продуктов за II квартал 2025 года показала снижение на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Еще в 2023 году Генпрокуратура добилась внесения изменений в ГОСТ на пищевые продукты и установки единых требований к их фасовке, пишет ТАСС. Производители некоторых продовольственных товаров первой необходимости, которые хотят заявить о соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества товара. Однако соответствие ГОСТу не является обязательным условием, и некоторые компании предпочитают продолжать уменьшать размер упаковок, не указывая на соответствие государственному стандарту качества.

Основная причина шринкфляции — увеличение затрат на сырье, логистику и оплату труда. Сокращение объема продукта позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными и сохранять рентабельность на прежнем уровне. Производители предпочитают этот способ адаптации к инфляции, поскольку прямое повышение цен может снизить спрос на товар.

Это позволяет им поддерживать привлекательность продукции для потребителей и сохранять рентабельность в условиях роста производственных издержек. А потребители, не всегда замечают уменьшение объема товара.

Почему Минпромторг решил действовать

Ранее в сети распространилась информация о введении покупателей в продуктовом магазине в заблуждение. Возник конфликт из-за неоднозначного указания цены на печенье: покупатели потребовали от кассира вскрыть упаковку печенья и взвесить им 100 грамм после того, как обнаружили расхождение между ожидаемой и фактической стоимостью товара. На ценнике была указана цена 49,99 рублей, тогда как реальная стоимость упаковки оказалась почти в четыре раза выше. Выяснилось, что была указана цена за 100 грамм, а не за всю упаковку.

Что говорят эксперты

Закон требует, чтобы цена была указана за штуку или за единицу измерения, например, за 100 грамм. Об этом заявила юрист Европейской Юридической Службы (ЕЮС) Екатерина Ноженко.

Она объяснила, что на упаковке расфасованного товара должны быть указаны цена за единицу измерения, стоимость конкретной упаковки, а также дата фасовки и срок годности. «Таким образом, продавец может реализовывать товар с указанием цены за единицу или за единицу измерения, например, за 100 граммов. Но лишь в случае указания всех прочих параметров — наименование, вес, цена за килограмм, даты фасовки и срока годности. Без этого продажа товара запрещена», — пояснила Ноженко.