«Газпром нефть» помогает сохранить редкие и исчезающие виды рыб Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпромнефть-Развития»

«Газпром нефть» в этом году выпустила в российские водоемы около 1,3 миллионов мальков осетра, нельмы и атлантического лосося. Программа зарыбления затронула Тюменскую, Архангельскую, Томскую области и Якутию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Газпром нефть» не только внедряет передовые решения для безопасного поиска и добычи углеводородов, но также ежегодно выпускает в водоемы России миллионы мальков ценных видов рыбы и высаживает тысячи гектаров деревьев. Компания проводит масштабные исследования флоры и фауны в Восточной и Западной Сибири. Результаты этой комплексной работы помогают обеспечивать высокую экологичность наших проектов, а также становятся важным вкладом в изучение и сохранение природы в регионах нашей деятельности», — отметил Максим Овсянников генеральный директор «Газпромнефть-Развития».

В этом году наиболее масштабным стал выпуск мальков сибирского осетра в реку Иртыш. Перед этим молодь была выращена до веса более 10 граммов, что значительно повышает ее шансы на выживание в естественной среде.

Восполнение популяций ценных видов рыб входит в систему экологических инициатив компании, объединенных в проект «Водная среда» программы «Родные города», оператором которой является «Газпромнефть-Развитие».