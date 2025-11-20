Суд рассмотрит самый тонкий момент обвинения Аллаярову, который попал в СИЗО из-за слов дяди

Судебное заседание состоится 21 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит самый тонкий момент со стороны обвинения в деле свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, которого обвинил в даче взятки его родной дядя Андрей Карпов. 21 ноября будет выясняться, действительно ли журналист платил за получение информации от родственника. За «взятки» Карпов выдал переводы племянника на карту своим же матери и жене, то есть бабушке и тете Дениса. Других доказательств вины Аллаярова в деле нет.

Заседание состоится 21 ноября в 10:00 часов в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Как анонсировала судья, ожидается допрос самого Карпова — экс-начальника угрозыска отдела полиции №10, который приходится Денису не только родным дядей, но и крестным. Именно из-за его слов в отношении журналиста возбудили уголовное дело.

За все время Карпов уже трижды менял свои показания. Так, при первом допросе в апреле он указывал, что передавал Денису информацию о криминальных событиях безвозмездно, желая помочь племяннику «продвинуться по службе». Тогда он допрашивался в рамках дела о превышении полномочий.

В июне, чтобы смягчить свою участь по этому делу, Карпов пошел на сделку со следствием и дал новые показания на племянника: он заявил, что получил от него наличными 20 тысяч рублей. При этом вспомнить точную дату он не смог.

Через месяц прошла очная ставка, в ходе которой Карпов отказался раскрывать детали получения денег от Дениса. Но после этого сумма «взятки» выросла до 120 тысяч рублей — туда вошли переводы, которые Денис делал на карту своей бабушке и тете, то есть маме и жене Карпова. 21 ноября их также могут допросить или огласить их показания.

При этом мама Дениса Аллаярова — Наталья — рассказывала, что сын помогал деньгами своей бабушке, которая получает небольшую пенсию: например, переводил деньги на лекарства и на протезирование. Также она делилась, что поведение ее младшего брата, дяди Дениса, стало для нее ударом.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня. С тех пор он находится в СИЗО-1, а Карпов — под домашним арестом. Он является фигурантом двух уголовных дел.Карпова ждали на заседании суда по делу Дениса еще в конце октября, но он вызов в суд проигнорировал. Позже он обещал прийти на заседание 14 ноября, но не явился. Как полагает защита, Карпов хочет всеми возможными способами избежать внимания прессы и необходимости дать показания против своего же племянника и крестника, глядя ему в глаза.