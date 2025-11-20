Логотип РИА URA.RU
Shaman рассказал, как предложил Екатерине Мизулиной руку и сердце

Shaman сделал предложение Мизулиной дома за ужином
20 ноября 2025 в 13:50
Shaman сделал предложение Мизулиной за ужином — она согласилась

Shaman сделал предложение Мизулиной за ужином — она согласилась

Фото: Илья Московец © URA.RU

Артист России Ярослав Дронов (Shaman) раскрыл детали романтического предложения Екатерине Мизулиной. По словам певца, он сделал предложение дома, сразу после возвращения из тура — за ужином.

«Это не секрет. Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином. Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: „Да“, — поделился Shaman. Его слова передает РИА Новости. Артист также добавил, что в тот вечер, как и обычно, пришел с букетом цветов. 

Ранее пара сообщила, что зарегистрировала брак в ЗАГСе Донецка во время поездки в ДНР. Дронов и Мизулина выбрали для церемонии образы, далекие от классики — влюбленные предстали в двух рубашках в стиле милитари. Церемония прошла скромно, среди немногих гостей присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. 

