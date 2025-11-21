Как помочь ребенку вылечить простуду: врач назвал главное условие

Основным условием быстрого выздоровления является ограничение физической активности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Когда у ребенка поднимается температура или начинается насморк, родители нередко теряются. Но, как подчеркивают специалисты, почти половина российских родителей продолжает заниматься самолечением, полагаясь на собственный опыт и народные средства. Врач-инфекционист ИНВИТРО Андрей Поздняков рассказал, какое условие нужно строго соблюдать, чтобы помочь ребенку поправиться.

Как помочь ребенку при простуде: ответ врача

«При появлении у ребенка кашля, насморка или чихания необходимо организовать щадящий режим. Если температура поднимается выше 38°C, ограничение физической активности становится обязательным условием выздоровления», — отметил врач.

Он подчеркнул, что поскольку высокая температура усиливает нагрузку на сердце и легкие, то главным залогом успеха в лечении ОРВИ является снижение физической активности. «Детям нужен покой — не абсолютная неподвижность, но отказ от активных игр и движений. Это помогает направить ресурсы организма на преодоление инфекции», — пояснил Поздняков.

«Родителям следует помнить: перенесенное ОРВИ не защищает от других простудных заболеваний. Иммунитет вырабатывается только против конкретного вируса, вызвавшего болезнь. Поскольку антигенный состав возбудителей различается, организм создает узкоспециализированную защиту для каждого из них. Универсального иммунитета к респираторным инфекциям природой не предусмотрено», — добавил специалист.

Как лечит детей половина семей в России

Исследование показало: более половины родителей выбирают домашние рецепты для профилактики и лечения простуды у школьников. Чаще всего — травяные отвары и молоко с медом. Чесноку доверяют около 13% родителей. При этом почти каждый второй признался, что не использует никакие народные методы вовсе.

59% взрослых отметили, что их дети болеют три раза в год и чаще. Еще четверть — что заболевают «иногда», обычно один-два раза за сезон. Лишь единицы сообщили, что ребенок практически не сталкивается с респираторными инфекциями.

Комментарий Позднякова:

Чеснок и молоко с медом при чрезмерном употреблении могут вызвать раздражение желудка и аллергические реакции. Их эффективность научно не доказана. Эти средства используются для улучшения кровообращения и стимуляции иммунной системы, но с возможными рисками для здоровья.

Популярные меры профилактики

Самыми распространенными способами защиты остаются проветривание и влажная уборка — к ним прибегают около 75% семей. Витамины и БАДы используют свыше 60%, более половины следят за питанием в сезон простуд. Закаливание практикуют чуть больше 23%, а ношение масок — около 6%.

Лишь 18,8% родителей соблюдают профилактические меры постоянно. Более половины признаются: иногда «забывают» об этом несколько раз в неделю. Каждый десятый вспоминает о профилактике только после появления симптомов, а свыше 22% — «по случаю».

Витамины и БАДы при простуде практикуют свыше 60% населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

От гриппа регулярно прививают детей только 26% опрошенных. Еще около 18% готовы на вакцинацию по рекомендации врача. Однако каждый третий родитель принципиально отказывается от прививки.

Комментарий Позднякова:

Проветривание, увлажнение воздуха и поддержание температуры 22–24 градуса важны для создания комфортных условий в квартире. Это помогает поддерживать нормальный воздухообмен, предотвращает пересушивание слизистых и снижает риск распространения микробов от заболевшего человека.

Производители часто заявляют, что БАДы — универсальное средство от болезней. Однако это не так, особенно для травяных добавок от малоизвестных брендов. Важно помнить, что вещества метаболизируются через печень, а неизвестные растительные компоненты в неконтролируемых дозировках негативно влияют на нее. Это создает дополнительную нагрузку на орган и может вызвать токсическое поражение. Поэтому выбирайте проверенные БАДы и консультируйтесь с врачом перед их приемом.

С витаминами также стоит быть предусмотрительными. Их переизбыток в организме может привести к гипервитаминозу и ухудшению состояния, поэтому следует соблюдать возрастные дозировки.

Сбалансированное питание с высоким содержанием клетчатки помогает поддерживать здоровье кишечника. Это, в свою очередь, способствует выработке защитных факторов, которые могут снижать риск респираторных инфекций.

К закаливанию нужно подходить осторожно: резкое погружение в прорубь может быть опасно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Закаливание — действенный метод, но требует правильного подхода. Нужно постепенно снижать температуру воды и увеличивать время воздействия. Резкие процедуры, такие как погружение в прорубь без подготовки, опасны.

Медицинские маски нужны там, где много потенциально больных людей: в транспорте, больницах и других закрытых местах с большим скоплением народа. На улице маски не помогут. Сняв маску после выхода из опасной зоны, не забудьте ее правильно утилизировать.

Как родители понимают, что ребенок заболел

Самыми очевидными сигналами остаются насморк и кашель — их называют почти 84% семей. Почти половина обращает внимание на резкую температуру, четверть — на жалобы на головную боль или ломоту. Снижение активности и отсутствие аппетита тоже в списке частых симптомов.