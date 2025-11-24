Спор акционеров соликамского завода по иску прокуратуры дошел до Верховного суда
В центре разбирательства — изъятие акций предприятия в доход государства
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Верховный суд Российской Федерации поступила жалоба акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ — Пермский край). Миноритарии оспаривают решение кассации, указано в сводной картотеке арбитражных дел.
«Верховный суд РФ зарегистрировал жалобу 24 миноритарных акционеров СМЗ. Они оспаривают решение суда об изъятии акций предприятия в пользу государства», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В мае 2024 года арбитраж вынес решение в пользу Генпрокуратуры по соответствующему иску. URA.RU уже писало, что в качестве ответчиков в деле фигурировали более 2,3 тысячи юридических и физических лиц. Суд установил наличие нарушений в процессе приватизации завода, в связи с чем признал все последующие сделки с ценными бумагами ничтожными. Однако позднее апелляционная инстанция отменила данное постановление, признав законными права тех лиц, которые приобрели акции в ходе организованных торгов.
Следом в кассационном суде отменили решение второй инстанции, удовлетворив первоначальный иск прокуратуры. Было установлено — суд ошибочно не применил норму закона, которая прямо запрещает истребовать имущество, приобретенное на организованных торгах, у добросовестного покупателя.
Факт недобросовестности, по мнению миноритариев, ничем не доказан. Кроме того, кассация ошибочно указала на наличие соглашения о компенсации стоимости акций за счет ГК «Росатом», как на причину отмены иммунитета совладельцев, купивших ценные бумаги на бирже.
