Спор акционеров соликамского завода по иску прокуратуры дошел до Верховного суда

В Верховный суд Российской Федерации поступила жалоба акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ — Пермский край). Миноритарии оспаривают решение кассации, указано в сводной картотеке арбитражных дел.

«Верховный суд РФ зарегистрировал жалобу 24 миноритарных акционеров СМЗ. Они оспаривают решение суда об изъятии акций предприятия в пользу государства», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В мае 2024 года арбитраж вынес решение в пользу Генпрокуратуры по соответствующему иску. URA.RU уже писало, что в качестве ответчиков в деле фигурировали более 2,3 тысячи юридических и физических лиц. Суд установил наличие нарушений в процессе приватизации завода, в связи с чем признал все последующие сделки с ценными бумагами ничтожными. Однако позднее апелляционная инстанция отменила данное постановление, признав законными права тех лиц, которые приобрели акции в ходе организованных торгов.

Следом в кассационном суде отменили решение второй инстанции, удовлетворив первоначальный иск прокуратуры. Было установлено — суд ошибочно не применил норму закона, которая прямо запрещает истребовать имущество, приобретенное на организованных торгах, у добросовестного покупателя.