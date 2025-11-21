Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В Екатеринбурге десятки спасателей съехались к горящему ДК на Химмаше. Фото

В Екатеринбурге загорелся Дом культуры на Химмаше
21 ноября 2025 в 14:00
Пожар тушили 33 спасателя

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге к неработающему Дому культуры на Химмаше днем 21 ноября съехались больше 30 спасателей — на первом этаже здания случился пожар. Об этом URA.RU рассказал сотрудник МЧС с места происшествия.

«На первом этаже на площади 60 квадратных метров загорелось имущество здания Дома культуры. На тушение были поданы два ручных ствола, была организована проверка остальных этажей», — сказал огнеборец.

Всего на месте ЧП работали 12 единиц спецтехники и 33 человека личного состава. На данный момент пожар локализован, идет проливка и разборка сгоревших конструкций.

Фото: ИА «Ночные новости»

