Силуанов пожаловался на маркетплейсы

Маркетплейсы не в полной мере соблюдают налоговое законодательство. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Маркетплейсы не полностью соблюдают налоговое законодательство», — сказал Силуанов во время трансляции на канале «Россия-24». В связи с этим Минфин и ФНС РФ активно работают над соответствующими мерами.