Силуанов пожаловался на маркетплейсы
По словам Силуанова, Минфин и ФНС РФ активно работают над соответствующими мерами
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Маркетплейсы не в полной мере соблюдают налоговое законодательство. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Маркетплейсы не полностью соблюдают налоговое законодательство», — сказал Силуанов во время трансляции на канале «Россия-24». В связи с этим Минфин и ФНС РФ активно работают над соответствующими мерами.
Ранее пять ведущих кредитных организаций России — Сбер, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк — выступили с инициативой, направленной на ограничение деятельности маркетплейсов. Руководители этих банков направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить посредническим платформам предоставлять прямые скидки и бонусные программы покупателям. В качестве обоснования своей позиции банкиры ссылаются на международный опыт, в частности на правила Евросоюза, которые ограничивают «антиконкурентные субсидии».
