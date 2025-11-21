Логотип РИА URA.RU
Силуанов пожаловался на маркетплейсы

Силуанов: маркетплейсы не соблюдают налоговое законодательство
21 ноября 2025 в 13:58
По словам Силуанова, Минфин и ФНС РФ активно работают над соответствующими мерами

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Маркетплейсы не в полной мере соблюдают налоговое законодательство. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Маркетплейсы не полностью соблюдают налоговое законодательство», — сказал Силуанов во время трансляции на канале «Россия-24». В связи с этим Минфин и ФНС РФ активно работают над соответствующими мерами.

Ранее пять ведущих кредитных организаций России — Сбер, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк — выступили с инициативой, направленной на ограничение деятельности маркетплейсов. Руководители этих банков направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить посредническим платформам предоставлять прямые скидки и бонусные программы покупателям. В качестве обоснования своей позиции банкиры ссылаются на международный опыт, в частности на правила Евросоюза, которые ограничивают «антиконкурентные субсидии».

