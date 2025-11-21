Логотип РИА URA.RU
Общество

Тюменские таможенники пресекли вывоз тысячи новогодних елок

21 ноября 2025 в 14:00
Елки пытались вывезти в Казахстан

Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские таможенники совместно с сотрудниками Россельхознадзора остановили большегруз, перевозивший партию хвойных деревьев. По предварительным данным, в машине находилось более тысячи свежеспиленных деревьев, тогда как в фитосанитарном сертификате было указано лишь 500 сосен. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. 

«В ходе досмотра было установлено, что фактическое количество деревьев значительно превышает заявленное в документах», — сообщили в пресс-службе тюменской таможни. Из-за нарушения порядка вывоза подкарантинной продукции вывоз всей партии был запрещен, а Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП.

Водитель большегруза следовал из Челябинской области в Казахстан. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

