Тюменские таможенники пресекли вывоз тысячи новогодних елок
Елки пытались вывезти в Казахстан
Фото: Илья Московец © URA.RU
Тюменские таможенники совместно с сотрудниками Россельхознадзора остановили большегруз, перевозивший партию хвойных деревьев. По предварительным данным, в машине находилось более тысячи свежеспиленных деревьев, тогда как в фитосанитарном сертификате было указано лишь 500 сосен. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«В ходе досмотра было установлено, что фактическое количество деревьев значительно превышает заявленное в документах», — сообщили в пресс-службе тюменской таможни. Из-за нарушения порядка вывоза подкарантинной продукции вывоз всей партии был запрещен, а Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП.
Водитель большегруза следовал из Челябинской области в Казахстан. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.
