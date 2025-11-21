Тюменские таможенники пресекли вывоз тысячи новогодних елок

Тюменские таможенники совместно с сотрудниками Россельхознадзора остановили большегруз, перевозивший партию хвойных деревьев. По предварительным данным, в машине находилось более тысячи свежеспиленных деревьев, тогда как в фитосанитарном сертификате было указано лишь 500 сосен. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.