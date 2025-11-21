Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Стало известно имя помощника нового тренера челябинского «Трактора»

Евгений Корешков вошел в тренерский штаб челябинского «Трактора»
21 ноября 2025 в 23:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
К команде "Трактор" присоединился новый ассистент тренера

К команде «Трактор» присоединился новый ассистент тренера

Фото: Владислав Урванцев © URA.RU

Бывший тренер СКА Евгений Корешков станет помощником временно исполняющего обязанности главного тренера челябинского клуба «Трактор» Рафаэля Рише. Соглашение с ассистентом рассчитано до конца сезона 2025/2026. Об этом сообщается в telegram-канале хоккейной команды.

«Евгений Корешков — мощное усиление нашего тренерского штаба и серьезная помощь Рафаэлю Рише. На российском рынке это один из самых востребованных и профессиональных специалистов, трижды выигрывавший Кубок Гагарина в качестве помощника Майка Кинэна и Игоря Никитина», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В ХК «Трактор» отметили большой опыт Корешкова, его тактические навыки в построении системы атаки и большинства. Все эти качества пригодятся команде в текущем чемпионате, уточняется в сообщении.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, пост ассистента главного тренера «Трактора» оставил Марио Рише. Он вошел в тренерский штаб перед началом сезона 2025/2026 и отвечал за игру в обороне и в меньшинстве. 

Материал из сюжета:

Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал