Стало известно имя помощника нового тренера челябинского «Трактора»

К команде «Трактор» присоединился новый ассистент тренера
Фото: Владислав Урванцев © URA.RU
Бывший тренер СКА Евгений Корешков станет помощником временно исполняющего обязанности главного тренера челябинского клуба «Трактор» Рафаэля Рише. Соглашение с ассистентом рассчитано до конца сезона 2025/2026. Об этом сообщается в telegram-канале хоккейной команды.
«Евгений Корешков — мощное усиление нашего тренерского штаба и серьезная помощь Рафаэлю Рише. На российском рынке это один из самых востребованных и профессиональных специалистов, трижды выигрывавший Кубок Гагарина в качестве помощника Майка Кинэна и Игоря Никитина», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
В ХК «Трактор» отметили большой опыт Корешкова, его тактические навыки в построении системы атаки и большинства. Все эти качества пригодятся команде в текущем чемпионате, уточняется в сообщении.
Как сообщало URA.RU ранее, пост ассистента главного тренера «Трактора» оставил Марио Рише. Он вошел в тренерский штаб перед началом сезона 2025/2026 и отвечал за игру в обороне и в меньшинстве.
Материал из сюжета:Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
