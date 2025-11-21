Стало известно имя помощника нового тренера челябинского «Трактора»

К команде «Трактор» присоединился новый ассистент тренера Фото: Владислав Урванцев © URA.RU

Бывший тренер СКА Евгений Корешков станет помощником временно исполняющего обязанности главного тренера челябинского клуба «Трактор» Рафаэля Рише. Соглашение с ассистентом рассчитано до конца сезона 2025/2026. Об этом сообщается в telegram-канале хоккейной команды.

«Евгений Корешков — мощное усиление нашего тренерского штаба и серьезная помощь Рафаэлю Рише. На российском рынке это один из самых востребованных и профессиональных специалистов, трижды выигрывавший Кубок Гагарина в качестве помощника Майка Кинэна и Игоря Никитина», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В ХК «Трактор» отметили большой опыт Корешкова, его тактические навыки в построении системы атаки и большинства. Все эти качества пригодятся команде в текущем чемпионате, уточняется в сообщении.

