В Ноябрьске два кроссовера столкнулись в гололед, пострадали четыре человека
Авария произошла в пятницу, 22 ноября, около полудня на улице Советской
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской 22 ноября из-за гололеда автомобиль Kia Sportage врезался в Nissan Juke. В результате пострадали четыре человека, включая ребенка. Об этом рассказывают в telegram-канале «NSK».
«22.11.2025 году в 11:50 ДТП по улице Советская, 111. Произошло столкновение двух автомобилей „Kia Sportage“ и „Nissan Juke“. Медицинская помощь потребовалась водителю и несовершеннолетнему пассажиру автомобиля „Kia Sportage“ и двум пассажирам автомобиля „Nissan Juke“», — пишут в сообщении.
Обстоятельства ДТП выясняются. Инцидент произошел на фоне сложных погодных условий в регионе. Как ранее прогнозировали синоптики, в эти выходные, с 21 по 23 ноября на Ямале ожидаются метель, гололед и сильный ветер с порывами до 20 м/с.
