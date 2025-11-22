В Ноябрьске два кроссовера столкнулись в гололед, пострадали четыре человека

Авария произошла в пятницу, 22 ноября, около полудня на улице Советской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской 22 ноября из-за гололеда автомобиль Kia Sportage врезался в Nissan Juke. В результате пострадали четыре человека, включая ребенка. Об этом рассказывают в telegram-канале «NSK».

«22.11.2025 году в 11:50 ДТП по улице Советская, 111. Произошло столкновение двух автомобилей „Kia Sportage“ и „Nissan Juke“. Медицинская помощь потребовалась водителю и несовершеннолетнему пассажиру автомобиля „Kia Sportage“ и двум пассажирам автомобиля „Nissan Juke“», — пишут в сообщении.