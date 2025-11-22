В России будут бороться с бабушками-скамщицами, которые обманывают россиян на квартиры

В России появится законопроект по борьбе с мошенничеством некоторых пенсионерок Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Госдуму внесут законопроект против мошеннической схемы, по которой действуют бабушки-скамщицы: сначала они продают квартиры, а затем оспаривают эти сделки, сохраняя при этом у себя и деньги, и жилье. Соответствующий законопроект разрабатывает фракция «Справедливая Россия», сообщили в пресс-службе.

«У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе», — отметили в пресс-службе «Справедливой России» в беседе с ТАСС. Так во фракции прокомментировали предложение замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого о том, чтобы не возвращать квартиры продавцам до тех пор, пока они не компенсируют средства покупателям. Авторами документа станут председатель «Справедливой России» Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее Миронов совместно с заместителем руководителя фракции Яной Лантратовой обратился с инициативой к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. В письме содержалось предложение о разработке механизма защиты от мошеннических действий при реализации единственного жилья. Суть предложения заключается в использовании эскроу-счетов при проведении таких сделок. Эскроу-счет — банковский счет, на котором деньги покупателя хранятся до выполнения обеими сторонами условий договора.

Депутаты также выступили с идеей определения максимально допустимых ставок за открытие и обслуживание эскроу-счетов, что позволит избежать необоснованного увеличения расходов для законных участников рынка. Внедрение предложенного механизма планируется осуществлять в два этапа: сначала в рамках пилотного проекта в отдельных регионах, а впоследствии — распространить его на всю территорию страны. Лантратова отметила, что подобная мера не будет препятствовать свободе совершения сделок, но при этом обеспечит дополнительную защиту, даст время для принятия решения и возможность изменить свое намерение.