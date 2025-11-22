Тюменец в гололед надел коньки и покатался по тротуару. Видео
В Тюмени ледяной дождь превратил дворы и дороги в каток
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Житель Тюмени 22 ноября в условиях сильного гололеда надел коньки и прокатился по обледеневшим тротуарам города. Соответствующее видео он опубликовал в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«Я решил выйти, воспользоваться этой погодой... Как на плохо залитом катке еду», — прокомментировал молодой человек в видео. В комментариях под постом тюменцы отметили, что коньки, пожалуй, стали лучшей обувью для вечера.
Видео: telegram-канал «ЧС Тюмень»
Инцидент произошел на фоне настоящего гололедного коллапса в городе. Как сообщают другие местные паблики в социальных сетях, ледяной дождь превратил дворы и дороги в каток. Госавтоинспекция Тюменской области рекомендовала водителям отказаться от поездок из-за сложных погодных условий, бокового ветра и скользкой дороги.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вечером 22 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ, у моста «Стрела», в условиях гололеда произошло ДТП с участием трех автомобилей.
