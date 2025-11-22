Логотип РИА URA.RU
Тюменец в гололед надел коньки и покатался по тротуару. Видео

23 ноября 2025 в 04:38
В Тюмени ледяной дождь превратил дворы и дороги в каток

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Житель Тюмени 22 ноября в условиях сильного гололеда надел коньки и прокатился по обледеневшим тротуарам города. Соответствующее видео он опубликовал в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Я решил выйти, воспользоваться этой погодой... Как на плохо залитом катке еду», — прокомментировал молодой человек в видео. В комментариях под постом тюменцы отметили, что коньки, пожалуй, стали лучшей обувью для вечера.

Видео: telegram-канал «ЧС Тюмень»

Инцидент произошел на фоне настоящего гололедного коллапса в городе. Как сообщают другие местные паблики в социальных сетях, ледяной дождь превратил дворы и дороги в каток. Госавтоинспекция Тюменской области рекомендовала водителям отказаться от поездок из-за сложных погодных условий, бокового ветра и скользкой дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вечером 22 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ, у моста «Стрела», в условиях гололеда произошло ДТП с участием трех автомобилей

Тюменскую область сковал гололед

