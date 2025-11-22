В Тюмени ледяной дождь превратил дворы и дороги в каток Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Житель Тюмени 22 ноября в условиях сильного гололеда надел коньки и прокатился по обледеневшим тротуарам города. Соответствующее видео он опубликовал в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Я решил выйти, воспользоваться этой погодой... Как на плохо залитом катке еду», — прокомментировал молодой человек в видео. В комментариях под постом тюменцы отметили, что коньки, пожалуй, стали лучшей обувью для вечера.

Видео: telegram-канал «ЧС Тюмень»

Инцидент произошел на фоне настоящего гололедного коллапса в городе. Как сообщают другие местные паблики в социальных сетях, ледяной дождь превратил дворы и дороги в каток. Госавтоинспекция Тюменской области рекомендовала водителям отказаться от поездок из-за сложных погодных условий, бокового ветра и скользкой дороги.

Продолжение после рекламы