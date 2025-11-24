Вашингтон предложил Москве сосредоточиться на сдерживании Китая в обмен на заморозку конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает России масштабную политико-экономическую сделку. Об этом сообщает аналитическое издание Minchenko Consulting в своем докладе «Политбюро 2.0: Осажденная Крепость». В обмен на заморозку линии конфликта на Украине Вашингтон готов снять часть санкций и сосредоточить усилия на сдерживании Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Администрация Дональда Трампа предлагает России широкую политико-экономическую сделку при заморозке линии конфликта на Украине, чтобы сосредоточиться на обеспечении статус-кво в Тихоокеанском регионе», — аналитическое издание Minchenko Consulting, доклад есть в распоряжение URA.RU. По их мнению, такая стратегия позволит США перебросить ресурсы на организацию качественно новой поддержки своих азиатских союзников.

Предполагаемое соглашение кардинально меняет расклад глобальных сил. В то время как США стремятся сместить фокус на противостояние с КНР, Европейский союз, по данным того же отчета, наращивает военные бюджеты и готовится поддерживать Киев даже в случае нейтралитета Вашингтона, что создает для России новые вызовы на западном направлении.

Российская сторона неоднократно заявляла, что рассматривает западные санкции как незаконные и вредные для международной стабильности, а также отмечала, что естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономику России сломать санкциями невозможно, за последние десятилетия она стала только более устойчивой. Его слова передает «Национальная служба новостей».