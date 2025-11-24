Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Бывшего полицейского в ЯНАО подозревают в растрате имущества МВД

24 ноября 2025 в 09:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Экс-полицейского обвиняют в хищении чужого имущества

Экс-полицейского обвиняют в хищении чужого имущества

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) бывший сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела по подозрению в растрате вверенного имущества МВД. Об этом сообщает окружной следком. 

«По версии следствия, в Лабытнанги бывший сотрудник полиции, используя свое служебное положение, незаконно растратил вверенное имущество путем его продажи постороннему лицу. И причинил материальный ущерб территориальному отделу МВД», — пишет telegram-канал окружного управления. 

Ведется следствие. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения). 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал