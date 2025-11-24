Бывшего полицейского в ЯНАО подозревают в растрате имущества МВД

Экс-полицейского обвиняют в хищении чужого имущества Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) бывший сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела по подозрению в растрате вверенного имущества МВД. Об этом сообщает окружной следком.

«По версии следствия, в Лабытнанги бывший сотрудник полиции, используя свое служебное положение, незаконно растратил вверенное имущество путем его продажи постороннему лицу. И причинил материальный ущерб территориальному отделу МВД», — пишет telegram-канал окружного управления.