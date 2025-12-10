Логотип РИА URA.RU
Песков ответил на вопрос URA.RU об энергетическом перемирии с Украиной

Песков: России нужен мир, а не перемирие с Украиной
10 декабря 2025 в 14:04
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие с Украиной

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия работает над долгосрочным миром, а не над перемирием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о готовности Владимира Зеленского пойти на энергетическое перемирие с РФ.

«Я оставлю сейчас какие-то нюансы. Но мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», — подчеркнул Песков.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию. Ранее, еще в августе Россия предлагала прекратить удары по объектам энергетики. Тогда Зеленский отклонил предложение, назвав его «несвоевременным». На тот момент ВСУ практически ежедневно предпринимали попытки атаковать российские НПЗ.

