Песков ответил на вопрос URA.RU об энергетическом перемирии с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие с Украиной Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия работает над долгосрочным миром, а не над перемирием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о готовности Владимира Зеленского пойти на энергетическое перемирие с РФ.

«Я оставлю сейчас какие-то нюансы. Но мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», — подчеркнул Песков.