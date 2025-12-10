Песков ответил на вопрос URA.RU об энергетическом перемирии с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие с Украиной
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия работает над долгосрочным миром, а не над перемирием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о готовности Владимира Зеленского пойти на энергетическое перемирие с РФ.
«Я оставлю сейчас какие-то нюансы. Но мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», — подчеркнул Песков.
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию. Ранее, еще в августе Россия предлагала прекратить удары по объектам энергетики. Тогда Зеленский отклонил предложение, назвав его «несвоевременным». На тот момент ВСУ практически ежедневно предпринимали попытки атаковать российские НПЗ.
