Стала известна первая реакция Кремля на переговоры Украины и США в Женеве

Москва пока не получала никакой информации с прошедшей в Женеве (Швейцария) встречи американской и украинской делегаций, где стороны обсуждали мирный план украинского регулирования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

В ходе переговоров в Женеве (Швейцария) между делегациями США и Украины произошли изменения в 28 пунктах мирного плана, который ранее был предложен президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, американская делегация выдвинула обвинение в адрес украинских представителей, заявив об утечке информации о мирном плане в американские СМИ. Тем не менее, по мнению западных средств массовой информации, данный документ предоставляет России определенные дипломатические преимущества в рамках переговорного процесса. Подробности переговоров в Женеве читайте в материале URA.RU.