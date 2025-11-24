Стала известна первая реакция Кремля на переговоры Украины и США в Женеве
По словам Пескова, Кремль отслеживает сообщения СМИ об итогах переговоров в Женеве
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Москва пока не получала никакой информации с прошедшей в Женеве (Швейцария) встречи американской и украинской делегаций, где стороны обсуждали мирный план украинского регулирования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
В ходе переговоров в Женеве (Швейцария) между делегациями США и Украины произошли изменения в 28 пунктах мирного плана, который ранее был предложен президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, американская делегация выдвинула обвинение в адрес украинских представителей, заявив об утечке информации о мирном плане в американские СМИ. Тем не менее, по мнению западных средств массовой информации, данный документ предоставляет России определенные дипломатические преимущества в рамках переговорного процесса. Подробности переговоров в Женеве читайте в материале URA.RU.
«Нет, мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно, так сказать, шли. В прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получили», — сказал Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
