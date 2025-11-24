В Тюмени под суд отправили наркоселекционера
Тюменец получил условное наказание, в колонию он не отправится (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени осудили мужчину, который организовал у себя дома незаконную плантацию конопли, а также скрещивал растения для получения новых видов. Информация представлена в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.
«С ноября 2021 года по декабрь 2024 года тюменец занимался культивированием наркосодержащих растений для личного употребления. Семена и оборудование он заказал в интернете. Мужчина не просто разводил коноплю, но и занимался селекцией: скрещивал растения и получал новые гибриды», — говорится в документе.
Тюменец оборудовал свою незаконную плантацию в обычной квартире. Теплицы он установил вместо ванны, а также на кухне.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: малолетних детей и супругу обвиняемого в декрете, которых он содержит, состояние здоровья мужчины и его родственников. По итогу тюменца приговорили к трем годам лишения свободы условно.
