В Тюмени под суд отправили наркоселекционера

В Тюмени осудили мужчину, который организовал у себя дома незаконную плантацию конопли, а также скрещивал растения для получения новых видов. Информация представлена в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.

«С ноября 2021 года по декабрь 2024 года тюменец занимался культивированием наркосодержащих растений для личного употребления. Семена и оборудование он заказал в интернете. Мужчина не просто разводил коноплю, но и занимался селекцией: скрещивал растения и получал новые гибриды», — говорится в документе.

Тюменец оборудовал свою незаконную плантацию в обычной квартире. Теплицы он установил вместо ванны, а также на кухне.

