Драка с Михалковым, потеря сына и война за квартиру: 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой

Нонна Мордюкова — советская и российская актриса, народная артистка СССР Фото: Кадр из фильма «Чужая родня», реж. Михаил Швейцер, 1955, Ленфильм

Во вторник, 25 ноября 2025, исполняется 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой — легенды советского кино, народной артистки СССР, женщины с невероятной силой характера и трагической судьбой. Ее героини покоряли миллионы зрителей, а личная жизнь была полна драм: несчастный брак, роман с Василием Шукшиным, драка с Никитой Михалковым, потеря единственного сына и скандал вокруг наследства после смерти. Подробнее — в материале URA.RU.

Начало пути Нонны Мордюковой: от босоногой казачки до студентки ВГИКа

Ноябрина Викторовна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в селе Константиновка. Она была старшей из шести детей в семье военного и председателя колхоза. Детство прошло в Краснодарском крае, где девочка рано узнала цену труду — помогала по хозяйству и воспитывала младших братьев и сестер.

Мечта о сцене зародилась после просмотра фильма «Богдан Хмельницкий». Девушка написала Николаю Мордвинову письмо с вопросом, как выучиться на Любовь Орлову. Ответ пришел в июне 1941 года: актер посоветовал окончить школу и приехать в Москву во ВГИК.

Продолжение после рекламы

Война принесла тяжелые испытания. Отец вернулся с фронта инвалидом, семья скрывалась от немцев на отдаленном хуторе. После освобождения родители развелись, мать с детьми переехала в Ейск.

В 1945 году 19-летняя Нонна, когда матери не было дома, собрала деревянный чемодан, взяла шестнадцать рублей, подкрасила губы типографской краской и в товарном поезде отправилась в Москву. На экзаменах во ВГИК она не знала, как готовиться, не выучила стихов. Вместо этого показала импровизированные сценки из кубанской жизни. Комиссия хохотала, а Сергей Герасимов попросил сыграть этюд про поезд. За импровизацию Мордюкова получила отлично и зачисление.

Молодая гвардия и нежеланная любовь режиссера: первые успехи Нонны Мордюковой

Нонна Мордюкова в фильме «Инкогнито из Петербурга» Фото: Кадр из фильма «Инкогнито из Петербурга», реж. Леонид Гайдай, 1977, Мосфильм

В 1948 году Нонна получила роль Ульяны Громовой в фильме Герасимова «Молодая гвардия». Съемки в Краснодоне принесли встречу с родителями героини, которые остались довольны выбором актрисы.

Фильм принес Мордюковой Сталинскую премию в 1949 году — в 23 года. Однако после триумфа последовала пауза: типаж так прочно закрепился, что режиссеры не видели ее в других ролях.

Но была и другая причина. Герасимов влюбился в молодую актрису и посватался, обещая матери сделать из дочери вторую Любовь Орлову. Однако мать жестко отказала: если у дочери есть талант, она и без него пробьется, а замуж ей незачем — он лысый и старый. Разница в возрасте была 22 года. Получив отказ, режиссер отомстил: когда снимал «Тихий Дон», не предложил Мордюковой роль Аксиньи, о которой та мечтала.

Личная жизнь Нонны Мордюковой

Брак с Тихоновым: тринадцать лет без любви

Вячеслав Тихонов — советский и российский актер театра, кино и озвучивания Фото: Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», реж.Татьяна Лиознова, 1973, Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького

На съемках «Молодой гвардии» Нонна познакомилась с Вячеславом Тихоновым. Их считали красивейшей парой советского кино, но союз был обречен.

Когда Нонна сообщила о беременности, Тихонов отреагировал холодно: они еще институт не закончили, а тут ребенок. Он заявил, что раз она собралась рожать, то сама с ним и будет возиться, не рассчитывая на него. Эти слова навсегда врезались в память. Поженились они уже после рождения сына Володи в 1950 году.

Брак продержался тринадцать лет благодаря матери Нонны, которая стремилась сохранить семью ради внука. Сама Мордюкова не скрывала: «они были слишком разными — как будто с разных планет. Страстная казачка и сдержанный интеллигент». Когда шли в гости, Тихонов просил не петь частушки. Она вспыхивала: «сухарь ты! Ни объятий, ни поцелуев, ни теплого слова». Мать учила терпеть: замуж вышла — терпи. Развод состоялся в 1963 году.

Васенька из Сибири и коллекция разбитых сердец Нонны Мордюковой

Съемки «Простой истории» в 1960 году перевернули жизнь Мордюковой. Она влюбилась в Василия Шукшина. Неброский внешне, он покорил ее талантом — читал свои рассказы, пел песни. Она думала уйти к нему, но сомневалась — нужна ли ему?

Продолжение после рекламы

Развязка наступила, когда на съемки приехал Тихонов с сыном. После этого Шукшин держался на расстоянии. При прощании обменялись короткими фразами: «Ну, счастливо оставаться, казачка. Счастливо, Васенька». Спустя годы Мордюкова признавалась: Шукшин просил уйти от мужа, но она не решилась.

Сошальский стал вторым официальным мужем Мордюковой, но брак продлился всего полгода Фото: Кадр из фильма «Грехъ. История страсти», реж. Виктор Сергеев, 1993, Никола-фильм

После развода появился Борис Андроникашвили — младше на девять лет, потомок княжеского рода, красавец. Читал Байрона, играл романсы, целовал дамам руки. Нонна даже осветлила волосы — Боре нравились блондинки. Но дипломированный сценарист не желал работать, был патологически ревнив. Мордюкова устала тащить балласт и выставила его вон.

Полгода длился брак с актером Владимиром Сошальским — он любил гостей, она хотела тишины. Жизнь превратилась в калейдоскоп мужчин. Говорили о связях с Владиславом Дворжецким и Андреем Мироновым. В конце жизни ее видели с молодым певцом Юлианом, но сама утверждала, что просто по-матерински заботилась о талантливом юноше.

От управдома до комиссара: звездная карьера Мордюковой





1/2 Нонна Мордюкова снялась в более чем полусотне кинокартин Фото: Кадр из фильма, реж. Константин Воинов, 1965, Мосфильм

Переломным стал 1955 год — роль Стеши Ряшкиной в «Чужой родне» сформировала амплуа: простая сильная женщина с трудной судьбой.

В 1964 году сыграла купчиху в «Женитьбе Бальзаминова» и Доню Трубникову в «Председателе». В 1967-м — главную роль в «Комиссаре», но фильм запретили до 1987 года как идеологически вредный.

Знаковой стала роль управдома Варвары Плющ в «Бриллиантовой руке» 1968 года. Фразы стали крылатыми: Наши люди в булочную на такси не ездят! В образ она привнесла черты бывшей соседки по коммуналке.

В 1975 году появилась в «Они сражались за Родину» Бондарчука. На роль согласилась не сразу — уговорил Шукшин. Актриса вспоминала: четыре раза работала с ним, но в последнем фильме произошло чудо — играли так слаженно, что не заметили. Шукшин скончался до окончания съемок. В 1972 и 1974 годах признана лучшей актрисой года по опросу журнала «Советский экран».

Драка с Михалковым на съемочной площадке

В 1981 году Михалков снимал «Родню» с Мордюковой в главной роли. Их союз чуть не закончился дракой. На вокзале в Днепропетровске режиссер решил довести актрису до взрыва эмоций. Набил чемодан кирпичами, заставлял повторять дубли и с вышки оскорблял, называя бабкой.

В Мордюковой поднялась ярость. Она побежала к гримерке, но Михалков не давал закрыть дверь. Актриса ударила его, схватила за грудки — пуговицы посыпались. Двинула пяткой по колену, но он стоял. Изможденная, она сдалась.

Продолжение после рекламы

Оператор уговорил вернуться: сейчас свет правильный, лицо трагическое. Она вернулась, но общалась с режиссером только через оператора. Вечером Михалков пришел просить прощения и плакал. Они помирились.

Позже Мордюкова писала о нем в своей кинге: «Я люблю его, как любила маму. Она была труженица номер один, а Никита — номер два. Он работает день и ночь».

Трагедия сына: проклятие славы

В 1997 году Нонна Мордюкова написала книгу «Не плачь, казачка!» Фото: Кадр из фильма «Бегущая мишень», реж. Талгат Теменов, 1991, Казахфильм

Единственный сын Владимир родился в 1950-м. Окончил Щукинское училище, начал сниматься. В 1971-м с матерью сыграл в «Русском поле», где по сюжету мать хоронила сына. Говорили, что этим накликала несчастье.

Быть сыном знаменитой пары стало проклятием. Родители не могли уделять внимания, после развода Тихонов перестал общаться с сыном. На площадке Владимир стал заложником их славы. Не справившись, увлекся наркотиками.

11 июня 1990 года в 40 лет Владимир скончался от сердечной недостаточности. В мемуарах Мордюкова описала последние часы: хотелось приголубить, взять на руки. Владимир попросил похоронить его в Павловском Посаде. Она умоляла потерпеть, поцеловала ногу и завыла: потерпим, бывают промежутки. Он ответил: «больше не будет, мама, выхода нет. К рассвету примолк».

Смерть единственного сына сломала актрису. Она так и не смогла оправиться от этого удара до конца своих дней. После похорон Мордюкова все реже стала появляться на экранах.

Последние годы Нонны Мордюковой и война за наследство

В 1991 году Мордюкова ушла из Театра-студии киноактера. В 1992-м британский справочник «Who is Who» включил ее в число лучших актрис XX века. Последней работой стала роль в фильме «Мама» 1999 года. В 2005-м вечер в ее честь в ЦДК стал последним появлением на публике.

Последние годы жила с сестрой Натальей Катаевой в квартире в Крылатском, которую подарил Черномырдин. Болела диабетом, несколько раз попадала в больницу. 6 июля 2008 года в 82 года скончалась. Накануне попросила раздобыть ажурные перчатки, которые любила надевать. Похоронили на Кунцевском кладбище рядом с сыном.

После смерти по завещанию квартира перешла сестре Наталье. Однако после ее смерти в 2022 году началась война за наследство. Племянницы Юлия Харламова и Елена Зимина стали собственницами по договору ренты.

Елена сразу захотела продать квартиру за 20 миллионов. Юлия приехала и обнаружила пустые комнаты — исчезли сервизы, личные вещи Мордюковой. Елена в программе Пятого канала объяснила: «риелтор сказал, что квартиры без мебели дороже стоят».

Продолжение после рекламы

Спустя годы скандал вспыхнул вновь. В семье заговорили о подзахоронении в могилу Мордюковой и замене памятника. На наследство претендуют также внук Катаевой Даниил и его мать Лилиана. Она утверждает: «Наталью целенаправленно убили, пичкали таблетками». Юлия отвечает: «у Лилианы одно в голове — ухватить». Певец Юлиан призывал родственников примириться: «они забывают, кто у них родственник — великая актриса, какой больше не будет».

Награды и признание Нонны Мордюковой

Умерла Нонна Мордюкова 6 июля 2008 года в Центральной клинической больнице города Москвы Фото: Kremlin.ru / Wikipedia / CC BY 4.0

Нонна Мордюкова была удостоена высших званий и наград:

Звания: Заслуженная артистка РСФСР (1965), Народная артистка РСФСР (1969), Народная артистка СССР (1974).

Премии: Сталинская премия первой степени (1949) за роль Ульяны Громовой, Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1973) за создание женских образов в кино, Премия Президента России в области литературы и искусства (2002).

Ордена: «Знак Почета» (1965), Дружбы народов (1985), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1995), III степени (2000), II степени (2005).

В 1992 году редакционный совет британской энциклопедии «Who is Who» включил Мордюкову в первую двадцатку самых выдающихся актрис XX века. В 2005 году она стала почетным гражданином Ейска. В ноябре того же года именем актрисы назван астероид (4022) Нонна, открытый астрономом Людмилой Черных в Крымской астрофизической обсерватории.