На Гран-при RCC в Екатеринбурге встретятся два титулованных боксера

В Екатеринбурге на Гран-при RCC сойдутся Абдулмалик Мугидинов и Эдгар Саргсян
25 ноября 2025 в 03:24
В полуфинале Гран-при встретятся Абдулмалик Мугидинов и Эдгар Саргсян

Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Боксеры Абдулмалик Мугидинов и Эдгар Саргсян встретятся в полуфинале Гран-при RCC, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом пишет пресс-служба RCC.

«Кард турнира пополняет еще одно долгожданное противостояние, Мугидинов и Саргсян выяснят кто выйдет в финал Гран-при на 12-тысячной „УГМК-Арене“ в Екатеринбурге», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

В сообщении отмечается, что это противостояние является одним из самых ожидаемых событий турнира. Мугидинов зарекомендовал себя как жесткий боец. Он имеет опыт выступлений в WLF и Eagle FC, а в системе RCC сначала проявил себя как кикбоксер, а затем получил шанс показать свои навыки в ММА.

Саргсян также не нуждается в представлении — он ярко заявил о себе, отправив в нокаут Романа Подругина в начале Гран-при. «Гладиатор» известен как финишер: 7 из 9 его побед были добыты досрочно. К поединку с Мугидиновым Саргсян подходит на серии из трех побед подряд.

