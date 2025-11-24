На Гран-при RCC в Екатеринбурге встретятся два титулованных боксера

В полуфинале Гран-при встретятся Абдулмалик Мугидинов и Эдгар Саргсян Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Боксеры Абдулмалик Мугидинов и Эдгар Саргсян встретятся в полуфинале Гран-при RCC, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом пишет пресс-служба RCC.

«Кард турнира пополняет еще одно долгожданное противостояние, Мугидинов и Саргсян выяснят кто выйдет в финал Гран-при на 12-тысячной „УГМК-Арене“ в Екатеринбурге», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

В сообщении отмечается, что это противостояние является одним из самых ожидаемых событий турнира. Мугидинов зарекомендовал себя как жесткий боец. Он имеет опыт выступлений в WLF и Eagle FC, а в системе RCC сначала проявил себя как кикбоксер, а затем получил шанс показать свои навыки в ММА.

