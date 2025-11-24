Екатеринбург стал одним из лидеров продаж недвижимости
Объем продаж в Екатеринбурге составил 134% от июля текущего года
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Екатеринбурге зафиксировали один из самых высоких темпов роста объемов продаж. Об этом URA.RU сообщили в IT-компании «Философт».
«Объем продаж: 134% от июля 2025 года. Цена за квадрат: 155 тысяч рублей, практически вернулась к уровню июля этого года», — сказано в сообщении компании. Отмечается, что умеренная динамика цен позволяет покупателям быстрее принимать решения о покупке.
В сообщении добавили, что Урал остается одним из лидеров по росту объемов продаж на первичном рынке. Интерес к недвижимости как к инструменту сохранения капитала продолжает усиливаться, и регион демонстрирует хорошую адаптацию к высокой ключевой ставке.
Рост объемов продаж в УрФО происходит на фоне активного развития строительного сектора в регионе. С 2020 года объем жилья в Екатеринбурге увеличился на 90%, а во втором полугодии 2025-го наблюдается восстановление спроса на первичное жилье. Тренд последних месяцев — увеличение продаж на фоне снижения ставки и большей доступности ипотечных программ.
