Екатеринбург стал одним из лидеров продаж недвижимости

Объем продаж в Екатеринбурге составил 134% от июля текущего года

В Екатеринбурге зафиксировали один из самых высоких темпов роста объемов продаж. Об этом URA.RU сообщили в IT-компании «Философт».

«Объем продаж: 134% от июля 2025 года. Цена за квадрат: 155 тысяч рублей, практически вернулась к уровню июля этого года», — сказано в сообщении компании. Отмечается, что умеренная динамика цен позволяет покупателям быстрее принимать решения о покупке.

В сообщении добавили, что Урал остается одним из лидеров по росту объемов продаж на первичном рынке. Интерес к недвижимости как к инструменту сохранения капитала продолжает усиливаться, и регион демонстрирует хорошую адаптацию к высокой ключевой ставке.

