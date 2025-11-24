В городе ХМАО вводятся ограничения в школах из-за роста числа ОРВИ
Ограничения в Урае продлятся до 10 декабря
В городе Урай (ХМАО) из-за увеличения заболеваемости ОРВИ вводятся ограничения на массовые мероприятия в образовательных учреждениях, а за каждым классом будет закреплен кабинет для занятий. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Решено временно ограничить массовые мероприятия в образовательных учреждениях и закрепить за каждым классом определенный кабинет для занятий, кроме уроков со специальным оборудованием», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Ограничения вводятся с 25 ноября по 10 декабря. Также помещения будут регулярно убирать с дезинфицирующими средствами, а перед занятиями проверять учеников на наличие заболевших.
Помимо этого, дистанционный формат обучения продлен в Югорске до 30 ноября. В городе за минувшую пятницу и выходные уровень заболеваемости вырос в 2,3 раза, зарегистрировано 9 случаев гриппа. Наибольший рост — среди дошкольников 3-6 лет.
