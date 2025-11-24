ВСУ атаковали Новороссийск и ряд регионов: онлайн-трансляция
ВС РФ отражают массовую атаку в Новороссийске
В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден многоэтажный дом, один человек ранен. Об этом сообщили в Оперштабе региона. Ранее в ряде регионов был введен режим беспилотной опасности. Подробнее об отражении атаки — в материале URA.RU.
03:35 Пожар в частном доме из-за атаки ВСУ в селе Кабардинка Геленджика ликвидирован. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара в частном доме составила 300 кв. метров. Информацию распространил Оперштаб региона.
03:23 В Сочи работает система ПВО. Идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава города Андрей Прошунин.
03:18 В Таганроге введена беспилотная опасность. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
03:14 В результате атаки беспилотника в селе Кабардинка повреждены два частных дома. Мужчина с ранением ноги госпитализирован, на одном из участков из-за обломков возник пожар. Об этом сообщили в Оперштабе.
03:11 В Новороссийске в Южном районе обломки беспилотника упали на зеленую зону. Взрывной волной в расположенном неподалеку здании столовой выбило окна. Рассказали в Оперштабе Краснодарского края.
02:59 В Ейске работает ПВО. Об этом сообщил депутат Совета МО Ейского района Александр Батуринец.
02:57 Ранее запрет на использование воздушное пространство ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом предупреждал пассажиров пресс-секретарь Артем Кореняко в официальном telegram-канале.
02:55 Два рейса задержаны на вылет и один на прилет в аэропорту Сочи. Информация следует из онлайн-табло авиагавани.
02:50 В аэропорту Сочи введены временные ограничения на выполнение авиарейсов для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах через официальные источники. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
02:40 На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин
02:40 В Геленджике идёт отражение атаки БПЛА. Информацию разместил глава Алексей Богодистов в официально telegram-канал.
В ряде регионов Краснодарского края отражают массированную атаку беспилотников
02:39 Ранее Андрей Кравченко рассказал о несанкционированном вмешательстве в систему гражданских оповещений ЧС. Специалисты работают над устранением сбоя. На территории города действует только угроза атаки БПЛА.
02:35 Продолжается отражение атаки в Туапсинском районе Краснодарского края. Жителей просят не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети. Об этом рассказал глава Сергей Бойко.
02:32 На базе школы №29 в Новороссийске развернут пункт временного размещения. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
02:32 В Новороссийске обломки беспилотника попали в еще один многоквартирный дом. В результате повреждены три квартиры на 11 и 12 этажах. Возникшее возгорание в одном из помещений оперативно ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом заявили в Оперштабе региона.
02:24 В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА Глава города Андрей Кравченко призвал жителей не подходить к окнам и принять необходимые меры безопасности. А также напомнил о запрете на съемку и публикование в соцсетях фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб.
В Новороссийске госпитализирован мужчина, получивший ранение во время атаки ВСУ
02:24 В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом заявили в Оперштабе Краснодарского края.
02:23 На территории Туапсинского муниципального округа объявлена беспилотная опасность. Об этом рассказал глава муниципалитета Сергей Бойко.
02:23 В Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома, пострадавших нет. Осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили. Об этом сообщили в Оперштабе региона.
02:23 С 20 до 23 по московскому времени ПВО сбили 31 украинский дрон над морскими акваториями и регионами юга России. 17 БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть — над Азовским морем, три — над Крымом, два — над Курской областью и по одному БПЛА — над территорией Брянской, Белгородской областями, над территорией Краснодарского края. Об этом предупредили в Минобороны РФ.
