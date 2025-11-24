Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Из-за атаки БПЛА на Новороссийск пострадал человек

25 ноября 2025 в 02:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Обломки БПЛА упали на частный дом в Новороссийске

Обломки БПЛА упали на частный дом в Новороссийске

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника на частный дом ранен мужчина. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Пострадавшего мужчину госпитализировали. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края в telegram-канале. Обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом в Новороссийске.

Ранее в Новороссийске уже фиксировался инцидент с падением БПЛА. Тогда были повреждены многоквартирный дом и несколько квартир, выбиты стекла, также пострадал мужчина.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал