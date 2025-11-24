Жители Ямала вновь наблюдают в небе красочное явление. Фото
25 ноября 2025 в 02:22
Северное сияние замечено в Пуровском районе и Новом Уренгое
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В ночь с 24 на 25 ноября в небе над территорией ЯНАО раскинулось северное сияние. Кадрами в соцсети поделились и главы городов.
«Небо в ярких красках северного сияния», — написал глава Пуровского района Кирилл Трапезников. В комментариях земляки опубликовали свои фото.
Аналогичный пост разместил и глава Нового Уренгоя Антон Колодин. «Новый Уренгой сияет», — поделился мэр газовой столицы.
Северное сияние ямальцы могли наблюдать в ночь на 25 ноября
