Природа

Жители Ямала вновь наблюдают в небе красочное явление. Фото

25 ноября 2025 в 02:22
Северное сияние замечено в Пуровском районе и Новом Уренгое

Северное сияние замечено в Пуровском районе и Новом Уренгое

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ночь с 24 на 25 ноября в небе над территорией ЯНАО раскинулось северное сияние. Кадрами в соцсети поделились и главы городов.

«Небо в ярких красках северного сияния», — написал глава Пуровского района Кирилл Трапезников. В комментариях земляки опубликовали свои фото.

Аналогичный пост разместил и глава Нового Уренгоя Антон Колодин. «Новый Уренгой сияет», — поделился мэр газовой столицы.

Северное сияние ямальцы могли наблюдать в ночь на 25 ноября

Фото: telegram-канал Антона Колодина

