В Новороссийске второй многоквартирный дом попал под атаку БПЛА
В Новороссийске обломки сбитых беспилотников повредили два жилых дома
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ходе продолжающейся атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск обломки дронов повредили сразу два многоквартирных дома. В результате падения частей БПЛА ущерб нанесен четырем квартирам в жилых зданиях. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — сообщает Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
Для жителей, чьи дома могли пострадать, на базе школы №29 был оперативно развернут пункт временного размещения. Мэр также сообщил, что в городе есть один пострадавший: местный житель получил осколочное ранение, он госпитализирован, и ему оказывают необходимую помощь. Власти призвали население соблюдать меры безопасности, не приближаться к окнам и строго соблюдать запрет на фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны.
Ранее в Новороссийске уже фиксировались случаи падения обломков БПЛА. Были повреждены многоквартирные дома и гражданское судно в порту, несколько человек получили травмы.
