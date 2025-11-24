Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Новороссийске второй многоквартирный дом попал под атаку БПЛА

25 ноября 2025 в 02:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Новороссийске обломки сбитых беспилотников повредили два жилых дома

В Новороссийске обломки сбитых беспилотников повредили два жилых дома

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ходе продолжающейся атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск обломки дронов повредили сразу два многоквартирных дома. В результате падения частей БПЛА ущерб нанесен четырем квартирам в жилых зданиях. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. 

«Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — сообщает Андрей Кравченко в своем telegram-канале. 

Для жителей, чьи дома могли пострадать, на базе школы №29 был оперативно развернут пункт временного размещения. Мэр также сообщил, что в городе есть один пострадавший: местный житель получил осколочное ранение, он госпитализирован, и ему оказывают необходимую помощь. Власти призвали население соблюдать меры безопасности, не приближаться к окнам и строго соблюдать запрет на фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны.

Продолжение после рекламы

Ранее в Новороссийске уже фиксировались случаи падения обломков БПЛА. Были повреждены многоквартирные дома и гражданское судно в порту, несколько человек получили травмы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал