В аэропорту Сочи рассказали об ограничениях рейсов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения для безопасности полетов
25 ноября 2025 в 02:49
Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на выполнение авиарейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров об изменениях», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В терминале доступны комнаты матери и ребенка, бесплатная питьевая вода и онлайн-табло. Пассажиров просят проверять актуальную информацию о рейсах через телеграм-бот гавани или с помощью онлайн-табло.

