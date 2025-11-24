В аэропорту Сочи рассказали об ограничениях рейсов
Еще один российский аэропорт приостановил работу воздушного пространства
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на выполнение авиарейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров об изменениях», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
В терминале доступны комнаты матери и ребенка, бесплатная питьевая вода и онлайн-табло. Пассажиров просят проверять актуальную информацию о рейсах через телеграм-бот гавани или с помощью онлайн-табло.
