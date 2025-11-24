В Новороссийске развернули ПВР после падения обломков БПЛА на жилые дома
Пункт временного размещения развернули на базе школы №29
В Новороссийске на базе школы №29 развернут пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Пункт временного размещения готов к приему жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА», — приводит слова Кравченко оперштаб Краснодарского края. Новость опубликована в telegram-канале.
Глава города подчеркнул необходимость создания условий для обеспечения безопасности и комфорта горожан в случае чрезвычайных ситуаций. Школа №29 была выбрана в качестве базы для ПВР благодаря своему расположению и инфраструктуре, которая позволяет обеспечить необходимые условия для пребывания людей.
Пункт временного размещения развернут на фоне недавних происшествий в Новороссийске, где фрагменты БПЛА повредили пятиэтажный и шестнадцатиэтажный многоквартирные дома — в жилых помещениях были разрушены оконные проемы. Создание ПВР направлено на обеспечение безопасности и комфорта горожан в случае подобных ЧС.
