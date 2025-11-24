Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Что известно о попадании обломков БПЛА в жилые дома Новороссийска

БПЛА Украины повредил многоэтажный дом в Новороссийске
25 ноября 2025 в 03:36
БПЛА пытались атаковать Новороссийск

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Новороссийске обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. Чуть позже стало известно, что пострадала еще одна многоэтажка. Помощь медиков понадобилась мужчине. Для людей развернули пункт временного размещения на базе местной школы. Подробнее о произошедшем читайте в материале URA.RU.

Что произошло в Новороссийске

На город совершили атаку беспилотные летательные аппараты. Обломки дронов упали на жилые дома, повредив их. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Кравченко.

Что повреждено в Новороссийске после атаки БПЛА

Обломки дронов повредили два многоквартирных дома в Новороссийске

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены два многоэтажных дома — ущерб нанесен четырем квартирам, рассказал Кравченко. На месте происшествия находятся представители специальных и экстренных служб.

Пострадавшие после атаки на Новороссийск

Обломки беспилотного летательного аппарата также упали на частный дом. В результате травмы получил мужчина. По информации оперативного штаба Краснодарского края, пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Пункт временного размещения

На базе местной школы развернули пункт временного размещения (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе развернули пункт временного размещения для приема жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА. Он действует на базе школы №29. О готовности объекта заявил мэр Андрей Кравченко.

Сбой в работе системы оповещения

В нескольких районах города жители зафиксировали срабатывание не только сирен, но и голосового оповещения, информирующего о различных чрезвычайных ситуациях. Причиной инцидента стало несанкционированное вмешательство в работу городской системы оповещения, уточнил глава города. Специалисты отреагировали на ЧП и принимают меры, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации.

Отмена авиарейсов в Сочи 

Работа аэропорта Сочи временно приостановлена

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Временно ограничена работа аэропорта Сочи. Делается это в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. После снятия ограничений аэропорт будет готов к возобновлению работы. Авиакомпании уведомят пассажиров о любых изменениях в расписании, рассказали в пресс-службе авиагавани.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

