В молодом районе Ханты-Мансийска открылась детская поликлиника

В Ханты-Мансийске начал работу филиал детской поликлиники Окружной клинической больницы на Самаровской, 10. Об этом власти Югры сообщили в соцсети.

«В Ханты-Мансийске открылся новый филиал детской поликлиники Окружной клинической больницы. Филиал рассчитан на обслуживание более 3 600 юных пациентов и расположен на улице Самаровская, 10. Это место было обусловлено тем, что это молодой район, относительно свежая застройка», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО.