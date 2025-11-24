Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В молодом районе Ханты-Мансийска открылась детская поликлиника

25 ноября 2025 в 03:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В больнице работает четрыре педиатрических участка

В больнице работает четрыре педиатрических участка

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ханты-Мансийске начал работу филиал детской поликлиники Окружной клинической больницы на Самаровской, 10. Об этом власти Югры сообщили в соцсети.

«В Ханты-Мансийске открылся новый филиал детской поликлиники Окружной клинической больницы. Филиал рассчитан на обслуживание более 3 600 юных пациентов и расположен на улице Самаровская, 10. Это место было обусловлено тем, что это молодой район, относительно свежая застройка», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО.

В поликлинике работает четыре педиатрических участка. За смену врачи принимают до 50 детей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал