Белый дом ответил на критику мирной инициативы обвинениями в корысти Фото: Сергей Русанов

В администрации США допустили, что противники новой стратегии урегулирования украинского кризиса могут извлекать финансовую выгоду из продолжения боевых действий. Подобная риторика звучит в ответ на замечания ряда американских сенаторов, выступающих против инициатив Вашингтона. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Это приходит от людей, которые понятия не имеют, о чем говорят, или тех, кто продвигает свои собственные интересы. Возможно, они не хотят, чтобы война закончилась. Может быть, они наживаются на этом», — сказала Левитт в Белом доме. Ее цитату приводит агентство РИА Новости.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила с утверждением, что сенаторы-республиканцы препятствуют усилиям администрации по урегулированию, так как их личные средства вложены в оборонно-промышленный комплекс, что нарушает законодательство. Издание Financial Times также сообщало о расколе внутри Республиканской партии по поводу мирных инициатив: часть конгрессменов критикует план, в то время как другая часть его защищает. В настоящее время работа над деталями плана по урегулированию продолжается, а Кремль подтверждает свою готовность к диалогу.

