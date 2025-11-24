Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Геленджике повреждены два частных дома после падения обломков БПЛА

25 ноября 2025 в 03:23
В селе Кабардинка после падения обломков дрона повреждены дома

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В селе Кабардинка под Геленджиком два частных дома повреждены из-за атаки БПЛА. О происшествии сообщил оперштаб Краснодарского края.

«По одному из адресов пострадал мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице. Он получил ранение ноги ниже колена», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

В сообщении уточняется, что пострадавший был доставлен в одно из медицинских учреждений города, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь; угрозы его жизни нет. Также из-за падения обломков по другому адресу начался пожар, сейчас оперативные службы ликвидируют возгорание.

