В Геленджике повреждены два частных дома после падения обломков БПЛА
В селе Кабардинка после падения обломков дрона повреждены дома
В селе Кабардинка под Геленджиком два частных дома повреждены из-за атаки БПЛА. О происшествии сообщил оперштаб Краснодарского края.
«По одному из адресов пострадал мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице. Он получил ранение ноги ниже колена», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
В сообщении уточняется, что пострадавший был доставлен в одно из медицинских учреждений города, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь; угрозы его жизни нет. Также из-за падения обломков по другому адресу начался пожар, сейчас оперативные службы ликвидируют возгорание.
