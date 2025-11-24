В Европарламенте поддержали создание «военного Шенгена»
Евросоюз готовит почву для быстрого перемещения войск через границы
Профильные комитеты Европейского парламента по транспорту и обороне одобрили проект резолюции, направленный на упрощение военной логистики внутри Евросоюза. Документ акцентирует внимание на важности оперативной переброски армейских подразделений и техники для укрепления обороноспособности региона. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
«Проект резолюции по военной мобильности, принятый в понедельник комитетами Европарламента по транспорту и обороне, подчеркивает срочную необходимость обеспечить быстрое трансграничное перемещение войск, техники и вооружений по всей Европе, чтобы быть готовыми противостоять России. Это является ключевым условием для общей европейской безопасности и обороны, а также имеет решающее значение для безопасности восточного фланга, в частности стран Балтии и Польши», — сообщается на сайте Европарламента.
В принятом документе особый упор делается на устранение барьеров для перемещения военных сил. Это считается критически важным для защиты восточных рубежей Европейского союза от потенциальных угроз.
Ранее URA.RU сообщало, что Еврокомиссия вместе с правительствами стран ЕС и НАТО разрабатывает план координации транспорта для переброски военной техники на случай конфликта с Россией, включая использование грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, а также расширение доступа к транспортным ресурсам между странами ЕС.
