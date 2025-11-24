В Европарламенте поддержали создание «военного Шенгена»

Евросоюз готовит почву для быстрого перемещения войск через границы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Профильные комитеты Европейского парламента по транспорту и обороне одобрили проект резолюции, направленный на упрощение военной логистики внутри Евросоюза. Документ акцентирует внимание на важности оперативной переброски армейских подразделений и техники для укрепления обороноспособности региона. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

«Проект резолюции по военной мобильности, принятый в понедельник комитетами Европарламента по транспорту и обороне, подчеркивает срочную необходимость обеспечить быстрое трансграничное перемещение войск, техники и вооружений по всей Европе, чтобы быть готовыми противостоять России. Это является ключевым условием для общей европейской безопасности и обороны, а также имеет решающее значение для безопасности восточного фланга, в частности стран Балтии и Польши», — сообщается на сайте Европарламента.

В принятом документе особый упор делается на устранение барьеров для перемещения военных сил. Это считается критически важным для защиты восточных рубежей Европейского союза от потенциальных угроз.

