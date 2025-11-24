Пятый многоэтажный дом в Краснодарском крае поврежден беспилотником ВСУ
Беспилотник повредил многоэтажный дом Новороссийска
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В селе Мысхако под Новороссийском обломки беспилотника повредили многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в Оперштабе региона.
«Обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом. В результате падения фрагментов беспилотника пострадавших нет. Произошло возгорание в одной из квартир, которое оперативно ликвидировали. Специалисты продолжают работу на месте происшествия для оценки масштабов повреждений», — сообщили оперативные службы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.