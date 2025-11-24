Логотип РИА URA.RU
Пятый многоэтажный дом в Краснодарском крае поврежден беспилотником ВСУ

Обломки дрона повредили пятиэтажку в Мысхако под Новороссийском
25 ноября 2025 в 03:56
Беспилотник повредил многоэтажный дом Новороссийска

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В селе Мысхако под Новороссийском обломки беспилотника повредили многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в Оперштабе региона.

«Обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом. В результате падения фрагментов беспилотника пострадавших нет. Произошло возгорание в одной из квартир, которое оперативно ликвидировали. Специалисты продолжают работу на месте происшествия для оценки масштабов повреждений», — сообщили оперативные службы.

