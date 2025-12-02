Федеральные власти дали зеленый свет третьему мосту через Каму в Перми

Территорию подготовили для строительных работ (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Вопрос строительства третьего моста через реку Каму в Перми получил одобрение на федеральном уровне. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании краевого правительства. Тема обсуждалась в рамках Транспортной недели в Москве в ноябре, что открывает путь к дальнейшей реализации масштабного проекта, пояснил корреспондент URA.RU.

«В Москве была достигнута договоренность продолжить реализацию всех запланированных этапов проекта», — заявил Вешняков, подчеркнув, что первый этап уже успешно завершен, и территория подготовлена для строительных работ. Это решение снимает неопределенность вокруг финансирования и сроков строительства, позволяя региону двигаться дальше.

Проект предусматривает возведение четырехполосного моста на условиях концессии. Его общая стоимость в 2024 году оценивалась в 77,5 млрд рублей. Длина конструкции составит 899 метров, а общая площадь — около 23,5 тысячи квадратных метров.

