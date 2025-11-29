В ХМАО взлетели цены на главный новогодний деликатес

Стоимость красной икры в ХМАО выросла почти на 30% за год Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Красная икра, которая считается одним из главных продуктов на новогоднем столе, в Югре за год подорожала почти на 30%. Стоимость килограмма деликатеса добралась почти до девяти тысяч рублей, сообщает Росстат.

«Стоимость лососевой икры в Ханты-Мансийском автономном округе в октябре составила около 8 951 рублей за килограмм. Год назад цена была на уровне 6 982 рублей. Продукт подорожал на 28%», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU.

Больше всего икра стоит в Нижневартовске, где за кило в среднем просят 9 352 рублей. Немного дешевле деликатес продают в Сургуте — около 9 296 рублей. А в Ханты-Мансийске — примерно по восемь тысяч рублей.

В сетевых магазинах городов ХМАО цены на красную икру начинаются с 700-800 рублей за 100 граммов. Имитированная икра стоит дешевле — от 100-150 рублей.