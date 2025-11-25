Матерился и не давал выйти: курганский таксист заплатит моральный ущерб пассажирке
Жительница города Шадринска (Курганская область) обратилась в суд с иском к водителю такси за моральный ущерб после грубых оскорблений во время поездки. Суд признал вину водителя, ему придется выплатить экс-пассажирке 3 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы правозащиты.
«В Шадринске женщина вызвала такси через приложение. Машина приехала с опозданием. Пассажирка высказала претензию водителю, в ответ получила порцию мата и оскорблений. Недовольство водителя длилось почти всю поездку. После нее женщина подала иск к водителю, требуя 50 тысяч компенсации. Суд признал справедливость претензий, но значительно сократил размер выплаты», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение в материалах судебного дела районного суда. В ходе рассмотрения иска женщина заявила, что водитель не давал завершить поездку и оскорблял ее. Суд изучил видеозапись инцидента, подтверждающую применение водителем нецензурной лексики и оскорблений в адрес пассажирки. Несмотря на заявленный иск в 50 000 рублей, суд учел факторы разумности и справедливости и ограничился компенсацией в 3000 рублей.
