Матерился и не давал выйти: курганский таксист заплатит моральный ущерб пассажирке

Жительница города Шадринска (Курганская область) обратилась в суд с иском к водителю такси за моральный ущерб после грубых оскорблений во время поездки. Суд признал вину водителя, ему придется выплатить экс-пассажирке 3 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы правозащиты.

«В Шадринске женщина вызвала такси через приложение. Машина приехала с опозданием. Пассажирка высказала претензию водителю, в ответ получила порцию мата и оскорблений. Недовольство водителя длилось почти всю поездку. После нее женщина подала иск к водителю, требуя 50 тысяч компенсации. Суд признал справедливость претензий, но значительно сократил размер выплаты», — рассказали источники.