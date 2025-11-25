На месте работала группа разминирования Фото: Илья Московец © URA.RU

На одной из строек по улице Блюхера в Челябинске нашли целый арсенал гранат: три гранаты Ф-1, одна 120-мм минометная мина, а также 17 боевых головных взрывателей. Все это могло представлять угрозу для населения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, опасные находки были уничтожены.

«В дежурную часть территориального управления Росгвардии поступило сообщение, что возле дома на улице Блюхера при проведении экскаваторных работ обнаружены три подозрительных предмета, конструктивно схожих с гранатами. Строители сообщили о находке в правоохранительные органы. Для идентификации боеприпасов на место выехала группа разминирования ОМОН „Атом“ Росгвардии», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Специалисты идентифицировали находку. Ей оказались три гранаты Ф-1, одна 120-мм минометная мина, а также 17 боевых головных взрывателей, которые могли представлять угрозу для населения. Гранаты транспортировали на полигон и уничтожили накладным зарядом.

