Механик от Бога: как жил и работал создатель знаменитого ОКБ «Новатор»

Макет ракеты Льва Люльева в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловское опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Новатор» известно всему миру, но даже не каждый екатеринбуржец знает, кто его создатель и чем он знаменит. А создал бюро Лев Люльев, советский конструктор в области зенитной артиллерии и зенитных управляемых ракет. Из орудий, над которыми трудился Люльев, в годы Великой Отечественной войны было сбито 15 тысяч вражеских самолетов. Как киевский самородок стал выдающимся специалистом и вошел в историю СССР, — в материале URA.RU.

Детство и юность

Сборка зенитных орудий на заводе имени Калинина, 1942 год Фото: М.Инсаров

Лев Вениаминович Люльев родился в 1908 году в Киеве в небогатой семье сапожника, мальчик рано лишился матери. Он окончил семилетнюю школу и пошел работать в велосипедную мастерскую, потом выучился на слесаря и несколько лет трудился на Киевском механическом заводе. Там самостоятельно изучал основы механики, математики и гидравлики, научился чувствовать металл. Умение работать не только головой, но и руками будущий конструктор сохранил на всю жизнь.

Страсть к технике и театру

Лев Люльев любил разбирать и собирать фотоаппараты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Его соратники вспоминали, что, будучи уже на высоком посту, Люльев любил в свободное время разбирать разные фотоаппараты. Как-то, разобрав новенький, только что из магазина, фотоаппарат, он тут же написал свой отзыв о нем прямо на завод. Конструктор предложил кое-что исправить, и к его мнению прислушались. Позже Люльеву прислали ответ с благодарностью. Также конструктор слыл большим театралом и не пропускал ни одной премьеры, даже будучи в командировке.

Институт и заводы

Лев Люльев - талантливый самородок, который всего добился сам Фото: открытые источники

Самостоятельно подготовившись, одаренный парень в 1927 году поступил на механический факультет Киевского политехнического института. Он был так увлечен учебой, что совсем не уделял время общественной работе. За это студента исключили из комсомола. После окончания вуза Люльев попал работать на военные заводы: сначала Перми, потом подмосковного города Калининград (ныне — город Королев). В 1941-м подмосковный завод №8 имени Калинина, где трудился конструктор, эвакуировали в Свердловск (ныне Екатеринбург). Так Люльев попал на Урал.

Военные задачи

Люльев придумал способ быстро модернизировать пушки Фото: открытые источники

В годы войны перед ним стояла задача сконструировать пушку, превосходящую те, которыми располагал противник. В 1943 году на испытательный полигон была доставлена модернизированная пушка образца 1939 года. В феврале 1944 года пушка с индексом КС-12 («калининская свердловская») пошла в серийное производство. Инженер разработал метод скоростного параллельного проектирования, который давал возможность конструкторам, технологам и электросварщикам синхронно модернизировать зенитные пушки всего за несколько месяцев. Они стали легче и надежнее в эксплуатации, а автоматические прицелы обеспечивали прямую наводку на цель. В годы Великой Отечественной из орудий, созданием которых занимался Люльев, было сбито 15 тысяч вражеских самолетов.

Создание ОКБ «Новатор»

Лев Люльев был предан своему делу Фото: открытые источники

В послевоенные годы Люльев работал главным конструктором ОКБ-8. Он создал и возглавил уникальный коллектив и сам придумал название конструкторскому бюро — ОКБ «Новатор». В нем он проработает с 1967 по 1985 годы. Этот период назовут «эрой Люльева».

«Всегда спокоен; ни при каких обстоятельствах не повышая голоса, он обладал свойством убеждать подчиненных не просто словом, но и делом, собственным примером. Этот человек своей страстной приверженностью к делу, высокой технической эрудицией, особым качеством характера создал и сплотил работоспособный, творческий, слаженно действующий коллектив конструкторов», — пишут в воспоминаниях о нем.

Работы «Новатора»

Ракета 3М8 Фото: открытые источники

Первая же работа ОКБ в области ракетной техники — ЗУР ЗМ8 для войскового зенитно-ракетного комплекса «Круг» — была признана оригинальнейшей конструкцией. Ее характерный силуэт знаком не только специалистам, но и миллионам людей.

«Считалось, что на тот момент изделие сделать невозможно, но молодые конструкторы под руководством Люльева взялись за это, потому что не знали, что это сделать невозможно. И у них получилось», — пояснили URA.RU в ОКБ «Новатор».

Долгие годы эта ракета была неизменным участником всех военных парадов, выдержав три модернизации. Более 20 лет она выпускалась серийно. Также, пока Люльев руководил ОКБ, были разработаны и поставлены на вооружение знаменитые ракеты для комплексов «Бук», «Ураган», «Штиль», С-300В и «Антей-2500», противокорабельные ракеты, ракеты-мишени, ракетоторпеды и многое другое.

Воспоминания и память

Сквер имени Люльева Фото: Илья Московец © URA.RU

Умер Лев Вениаминович Люльев в 1985 году, ему было 77 лет. Он похоронен на Широкореченском кладбище. Коллеги, знавшие конструктора, вспоминали: «Люльев — это фейерверк техники, механик от Бога. Нужно было видеть, как он смотрит чертежи, как корректирует их, как обсуждает их для поиска оптимального решения».