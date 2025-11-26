Свердловская область избавится от госдолга в 40 млрд рублей

Госдолг региона превышает 100 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственный долг Свердловской области можно будет снизить на 40 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Денис Паслер во время прямой линии. Он добавил, что будет делать все, чтобы долг был на «безопасном уровне».

«Я всегда аккуратно относился к госдолгу и вообще к долгам, где бы ни работал. Потому что считаю, когда расходы необоснованные, неосознанные, но при этом формируется госдолг, который нужно отдавать, — это существенно ограничивает расходы, которые нужно будет нести субъекту», — подчеркнул губернатор. Для достижения цели регион планирует сотрудничать с бизнесом в формировании налоговой базы и взвешенно относиться к расходованию средств.

В качестве примера конкретных мер Паслер привел покупку трехсекционных трамваев. Он сообщил, что ведется работа с местными производителями трамваев, чтобы закупка осуществлялась в Екатеринбурге, а не в Челябинске. Он добавил, что банки готовы выделять региону средства не под 20%, а под 10%.

Продолжение после рекламы