В ХМАО запустят 40 субсидированных авиарейсов в 2026 году. Список
Росавиация утвердила список субсидированных рейсов в ХМАО на 2026 год
Росавиация утвердила перечень субсидированных авиамаршрутов для ХМАО на 2026 год. Агентство URA.RU разобралось, какие новые рейсы запустят, а какие пропали из списка льготных направлений.
Что такое субсидированные рейсы?
Субсидированные рейсы — это специальные авиамаршруты, часть стоимости которых покрывает государство и регионы. Такая программа делает перелеты более доступными для пассажиров. Цена на них ниже, чем на обычные маршруты.
В Сургуте запустят девять субсидированных рейсов в 2026 году
Сургут
В 2026 году Сургут сохранит широкую сеть субсидированных маршрутов, связывающих город с соседними регионами и крупными городами страны. Utair будет выполнять рейсы в Барнаул, Горно-Алтайск и Пермь, сохраняя прежний объем перевозок. «ЮВТ Аэро» продолжит летать из Бугульмы и Нижнекамска. «Аэрофлот» поддержит связь с Красноярском. Финансирование маршрута распределяется между Красноярским краем и ХМАО.
Круглогодичным останется направление Новосибирск — Сургут, выполняемое авиакомпанией S7. Авиакомпания «Азимут» сохранит рейсы из Чебоксар.
В 2026 году из списка пропали два направления — Тобольск и Волгоград. Но появился рейс из Нижнекамска, который финансирует Татарстан.
Нижневартовск
В 2026 году в списке субсидируемых маршрутов в Нижневартовск появились два новых направления — Краснодар и Самара. Исключили из льготных рейсы в Чебоксары, Нижнекамск и Красноярск.
Нижневартовску утвердили 10 субсидированных авиамаршрутов в 2026 году
«РусЛайн» продолжит летать в Екатеринбург и Томск, а «ЮВТ Аэро» — в Пермь. В течение года сохранится связь с Краснодаром и Минеральными Водами, выполняемая авиакомпанией «Азимут». Red Wings обеспечит маршруты в Махачкалу, а S7 — перелеты в Новосибирск. Эти маршруты финансируются субъектами, участвующими в перевозке: Татарстаном, Самарской областью, Пермским краем, Новосибирской областью и Югрой.
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск стал лидером по количеству субсидируемых направлений в 2026 году: в списке 13 маршрутов. Город сохраняет круглогодичные рейсы в Казань, Салехард, Санкт-Петербург, Новосибирск и Минеральные Воды.
«РусЛайн» обеспечит полеты в Казань, Салехард и Санкт-Петербург на CRJ-100/200. «Азимут» продолжит выполнять рейсы в Краснодар и Минеральные Воды. S7 обеспечит связь с Новосибирском.
С 2026 года в Ханты-Мансийск из четырех городов начнут летать субсидированные рейсы. Это Краснодар, Нарьян-Мар, Самара и Сочи. Благодаря этому улучшится связь столицы Югры с южными и черноморскими регионами.
Ханты-Мансийск получит наибольшее число субсидированных рейсов в 2026 году
Белоярский
В Белоярском продолжают действовать два важных направления — в Екатеринбург и Москву (аэропорт Жуковский). Оба рейса обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Из бюджета ХМАО выделяется 50% средств на эти полеты.
Нягань
Программа субсидирования Нягани включает два направления. Red Wings продолжит летать в Москву (Жуковский) с частотой два раза в неделю. ХМАО компенсирует половину расходов.
Кроме того, сохраняется сезонное сообщение с Екатеринбургом. Рейсы выполняются Utair в начале года и в осенне-зимний период.
Когалым
В Когалыме список субсидированных рейсов расширился за счет маршрутов из Новосибирска. Их будет выполнять авиакомпания S7 три раза в неделю. ЮВТ Аэро продолжит выполнять рейсы в Пермь раз в неделю.
Новосибирская область компенсирует половину расходов на свое направление, а Пермский край и ХМАО — по 25% на маршруте Когалым — Пермь. Оба направления действуют весь год.
Советский
В Советском субсидируют авиарейсы из Екатеринбурга и в Санкт-Петербург. Авиакомпания «Северсталь» будет выполнять перелеты в северную столицу дважды в год — весной и осенью. Utair обеспечит сезонное сообщение с Екатеринбургом.
✈️ Субсидированные авиарейсы ХМАО в 2026 году
Сургут
- Барнаул – Сургут, Utair
- Бугульма – Сургут, ЮВТ Аэро
- Горно-Алтайск – Сургут, Utair
- Красноярск – Сургут, Аэрофлот
- Нижнекамск – Сургут, ЮВТ Аэро (новое)
- Новосибирск – Сургут, S7
- Пермь – Сургут, Utair
- Чебоксары – Сургут, Азимут
- Сургут – Челябинск, Utair
Ханты-Мансийск
- Ханты-Мансийск – Казань, РусЛайн
- Ханты-Мансийск – Салехард, РусЛайн
- Ханты-Мансийск – Санкт-Петербург, РусЛайн
- Екатеринбург – Ханты-Мансийск, Utair
- Краснодар – Ханты-Мансийск, Азимут (новое)
- Минеральные Воды – Ханты-Мансийск, Азимут
- Нарьян-Мар – Ханты-Мансийск, РусЛайн (новое)
- Новосибирск – Ханты-Мансийск, S7
- Омск – Ханты-Мансийск, Utair
- Самара – Ханты-Мансийск, Red Wings (новое)
- Сочи – Ханты-Мансийск, Utair (новое)
- Уфа – Ханты-Мансийск, Utair
- Челябинск – Ханты-Мансийск, РусЛайн
Нижневартовск
- Нижневартовск – Екатеринбург, РусЛайн
- Нижневартовск – Пермь, ЮВТ Аэро
- Нижневартовск – Томск, РусЛайн
- Бугульма – Нижневартовск, ЮВТ Аэро
- Казань – Нижневартовск, ЮВТ Аэро
- Краснодар – Нижневартовск, Азимут (новое)
- Махачкала – Нижневартовск, Red Wings
- Минеральные Воды – Нижневартовск, Азимут
- Новосибирск – Нижневартовск, S7
- Самара – Нижневартовск, Азимут (новое)
Белоярский
- Белоярский – Екатеринбург, РусЛайн
- Белоярский – Жуковский, РусЛайн
Нягань
- Нягань – Жуковский, Red Wings
- Екатеринбург – Нягань, Utair
Когалым
- Когалым – Пермь, ЮВТ Аэро
- Новосибирск – Когалым, S7 (новое)
Советский
- Советский – Санкт-Петербург, Северсталь
- Екатеринбург – Советский, Utair
