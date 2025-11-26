Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

В ХМАО запустят 40 субсидированных авиарейсов в 2026 году. Список

26 ноября 2025 в 18:15
Росавиация утвердила список субсидированных рейсов в ХМАО на 2026 год

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Росавиация утвердила перечень субсидированных авиамаршрутов для ХМАО на 2026 год. Агентство URA.RU разобралось, какие новые рейсы запустят, а какие пропали из списка льготных направлений.

Что такое субсидированные рейсы?

Субсидированные рейсы — это специальные авиамаршруты, часть стоимости которых покрывает государство и регионы. Такая программа делает перелеты более доступными для пассажиров. Цена на них ниже, чем на обычные маршруты.

В Сургуте запустят девять субсидированных рейсов в 2026 году

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут

В 2026 году Сургут сохранит широкую сеть субсидированных маршрутов, связывающих город с соседними регионами и крупными городами страны. Utair будет выполнять рейсы в Барнаул, Горно-Алтайск и Пермь, сохраняя прежний объем перевозок. «ЮВТ Аэро» продолжит летать из Бугульмы и Нижнекамска. «Аэрофлот» поддержит связь с Красноярском. Финансирование маршрута распределяется между Красноярским краем и ХМАО.

Круглогодичным останется направление Новосибирск — Сургут, выполняемое авиакомпанией S7. Авиакомпания «Азимут» сохранит рейсы из Чебоксар.

В 2026 году из списка пропали два направления — Тобольск и Волгоград. Но появился рейс из Нижнекамска, который финансирует Татарстан.

Нижневартовск

В 2026 году в списке субсидируемых маршрутов в Нижневартовск появились два новых направления — Краснодар и Самара. Исключили из льготных рейсы в Чебоксары, Нижнекамск и Красноярск.

Нижневартовску утвердили 10 субсидированных авиамаршрутов в 2026 году

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«РусЛайн» продолжит летать в Екатеринбург и Томск, а «ЮВТ Аэро» — в Пермь. В течение года сохранится связь с Краснодаром и Минеральными Водами, выполняемая авиакомпанией «Азимут». Red Wings обеспечит маршруты в Махачкалу, а S7 — перелеты в Новосибирск. Эти маршруты финансируются субъектами, участвующими в перевозке: Татарстаном, Самарской областью, Пермским краем, Новосибирской областью и Югрой.

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск стал лидером по количеству субсидируемых направлений в 2026 году: в списке 13 маршрутов. Город сохраняет круглогодичные рейсы в Казань, Салехард, Санкт-Петербург, Новосибирск и Минеральные Воды.

«РусЛайн» обеспечит полеты в Казань, Салехард и Санкт-Петербург на CRJ-100/200. «Азимут» продолжит выполнять рейсы в Краснодар и Минеральные Воды. S7 обеспечит связь с Новосибирском.

С 2026 года в Ханты-Мансийск из четырех городов начнут летать субсидированные рейсы. Это Краснодар, Нарьян-Мар, Самара и Сочи. Благодаря этому улучшится связь столицы Югры с южными и черноморскими регионами.

Ханты-Мансийск получит наибольшее число субсидированных рейсов в 2026 году

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Белоярский

В Белоярском продолжают действовать два важных направления — в Екатеринбург и Москву (аэропорт Жуковский). Оба рейса обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Из бюджета ХМАО выделяется 50% средств на эти полеты.

Нягань

Программа субсидирования Нягани включает два направления. Red Wings продолжит летать в Москву (Жуковский) с частотой два раза в неделю. ХМАО компенсирует половину расходов.

Кроме того, сохраняется сезонное сообщение с Екатеринбургом. Рейсы выполняются Utair в начале года и в осенне-зимний период.

Когалым

В Когалыме список субсидированных рейсов расширился за счет маршрутов из Новосибирска. Их будет выполнять авиакомпания S7 три раза в неделю. ЮВТ Аэро продолжит выполнять рейсы в Пермь раз в неделю.

Новосибирская область компенсирует половину расходов на свое направление, а Пермский край и ХМАО — по 25% на маршруте Когалым — Пермь. Оба направления действуют весь год.

Советский

В Советском субсидируют авиарейсы из Екатеринбурга и в Санкт-Петербург. Авиакомпания «Северсталь» будет выполнять перелеты в северную столицу дважды в год — весной и осенью. Utair обеспечит сезонное сообщение с Екатеринбургом.

✈️ Субсидированные авиарейсы ХМАО в 2026 году

Сургут

  • Барнаул – Сургут, Utair
  • Бугульма – Сургут, ЮВТ Аэро
  • Горно-Алтайск – Сургут, Utair
  • Красноярск – Сургут, Аэрофлот
  • Нижнекамск – Сургут, ЮВТ Аэро (новое)
  • Новосибирск – Сургут, S7
  • Пермь – Сургут, Utair
  • Чебоксары – Сургут, Азимут
  • Сургут – Челябинск, Utair

Ханты-Мансийск

  • Ханты-Мансийск – Казань, РусЛайн
  • Ханты-Мансийск – Салехард, РусЛайн
  • Ханты-Мансийск – Санкт-Петербург, РусЛайн
  • Екатеринбург – Ханты-Мансийск, Utair
  • Краснодар – Ханты-Мансийск, Азимут (новое)
  • Минеральные Воды – Ханты-Мансийск, Азимут
  • Нарьян-Мар – Ханты-Мансийск, РусЛайн (новое)
  • Новосибирск – Ханты-Мансийск, S7
  • Омск – Ханты-Мансийск, Utair
  • Самара – Ханты-Мансийск, Red Wings (новое)
  • Сочи – Ханты-Мансийск, Utair (новое)
  • Уфа – Ханты-Мансийск, Utair
  • Челябинск – Ханты-Мансийск, РусЛайн

Нижневартовск

  • Нижневартовск – Екатеринбург, РусЛайн
  • Нижневартовск – Пермь, ЮВТ Аэро
  • Нижневартовск – Томск, РусЛайн
  • Бугульма – Нижневартовск, ЮВТ Аэро
  • Казань – Нижневартовск, ЮВТ Аэро
  • Краснодар – Нижневартовск, Азимут (новое)
  • Махачкала – Нижневартовск, Red Wings
  • Минеральные Воды – Нижневартовск, Азимут
  • Новосибирск – Нижневартовск, S7
  • Самара – Нижневартовск, Азимут (новое)

Белоярский

  • Белоярский – Екатеринбург, РусЛайн
  • Белоярский – Жуковский, РусЛайн

Нягань

  • Нягань – Жуковский, Red Wings
  • Екатеринбург – Нягань, Utair

Когалым

  • Когалым – Пермь, ЮВТ Аэро
  • Новосибирск – Когалым, S7 (новое)

Советский

  • Советский – Санкт-Петербург, Северсталь
  • Екатеринбург – Советский, Utair

