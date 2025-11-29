В 90-е годы в Тюмени произошло шокирующее убийство двух девочек

Преступники утопили своих жертв в ванне Фото: Александр Мамаев © URA.RU

90-е годы для Тюмени можно смело назвать одним из самых кровавых периодов. В то время город, кажется, заполонили преступники всех мастей: члены ОПГ и бандиты, педофилы и насильники, мошенники и шулеры. С кем только не боролись в то время сотрудники милиции. Но одно из происшествий повергло в шок даже бывалых оперативников.

Двое молодых курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища в какой-то момент передумали жить по закону и решили свернуть на кривую дорожку. Вместо строевой подготовки они занялись грабежами и разбоями, а затем — пошли еще дальше. Несостоявшиеся военные изнасиловали и утопили в ванне двух 16-летних девочек. Одна из погибших была двоюродной сестрой убийцы.

Страшный май

Двойное убийство произошло в одной из тюменских многоэтажек Фото: Анна Майорова © URA.RU

27 мая 1996 года в одном из домов по улице 30 лет Победы в Тюмени разыгралась настоящая трагедия. Вернувшись домой, одна из жительниц многоэтажки обнаружила страшную находку: в квартире лежали два трупа. Один принадлежал 16-летней дочери тюменки, другой — подруге девочки. Школьниц сначала изнасиловали, а затем утопили в ванне. Прибывшие к месту происшествия оперативники обнаружили, что преступники вынесли из помещения все ценные вещи. Жилье было полностью разграблено.

По «горячим следам»

Преступников удалось поймать в кратчайшие сроки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам одного из ветеранов милиции, убийством двух 16-летних девочек был шокирован весь город. Ошеломленные наглостью преступников тюменцы требовали в кратчайшие сроки найти и наказать негодяев по всей строгости закона.

«На поиск преступников были брошены огромные силы милиции. Для 90-х, конечно, убийства были, можно сказать, обыденным делом. Но когда жертвами становятся две несовершеннолетние девочки — это нонсенс. Резонанс был огромный, по городу поползли слухи, что в Тюмени завелся маньяк. Но правда оказалась страшнее любых, самых смелых предположений», — рассказал он в беседе с агентством.

За расследованием громкого преступления внимательно следили журналисты программы "Черная кошка" ГТРК "Регион-Тюмень". В одной из передач они подробно рассказали о ходе расследования уголовного дела.

«Через две недели после убийства оба преступника, курсанты ТВВИКУ, были задержаны милицией за совершение разбойного нападения на киоск. При обыске у них нашли вещи, похищенные с места совершения убийства. Началось следствие, которое продлилось почти год», — рассказали журналисты в выпуске программы «Черная кошка» от 1997 года.

Военно-полевой суд

Суд над преступниками состоялся через год после двойного убийства Фото: Илья Московец © URA.RU

Следствие продлилось почти год. За это время оперативникам удалось установить, что задержанные курсанты ТВВИКУ совершили серию самых разных преступлений, и почти все — тяжкие. Разбои, кражи, хранение огнестрельного оружия и, наконец, изнасилование и убийство несовершеннолетних. Во время следствия злоумышленники путались в показаниях. Один из несостоявшихся военных заявил, что не имеет отношения к убийству девочек, оба в один голос пытались убедить следствие в том, что насильственных действий в отношении погибших не совершали. Но ряд медицинских экспертиз показал обратное.

"Военно-полевой суд заседал несколько дней. В зале собрались родственники убитых и убийц. Всех поражало, что мать инициатора преступления и мать одной из убитых — родные сестры", — передавали в одном из выпуском программы журналисты "Черной кошки".

Суд над убийцами состоялся 15 мая 1997-го. Почти ровно через год после того, как в одной из квартир многоэтажки на улице 30 лет Победы были обнаружены тела мертвых девочек.

Приговор

Преступникам удалось избежать пожизненного лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Государственный обвинитель настаивала на самом серьезном наказании для преступников — расстреле. Но к тому времени бывшим курсантам ТВВИКУ он не грозил. Мораторий на смертную казнь в России был введен за месяц до суда над убийцами — 16 апреля 1997 года. Преступники об этом знали, поэтому во время оглашения приговора чувствовали себя достаточно уверенно.

Военно-полевой суд приговорил одного из убийц к 15 годам колонии строгого режима, его подельник получил 14 лет. По современным меркам, наказание достаточно мягкое. Если бы несостоявшиеся военные изнасиловали и убили двух 16-летних девочек в современной России, то почти со 100%-й гарантией получили бы пожизненные сроки.