«Договорнячок» с Лабубу: топ-15 главных слов 2025 года

Лабубу попала в топ-15 слов 2025 года, но не на первое место Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания «Медиалогия» ежегодно анализирует медиапространство и составляет рейтинг «Слова года». В него попадают самые часто употребляемые и обсуждаемые слова, которые отражают культурные, технологические и социальные тренды года. За последние годы в списки попадали такие слова, как «импортозамещение», «референдум», «мобилизация», «дрон», «чат-бот», «нейросеть». В 2025 году список заметно сместился в сторону цифровых трендов, интернет-культуры и мемов. URA.RU публикует топ самых главных слов в 2025 году и объясняет, что они значат.

ТОП-15 слов года по версии «Медиалогии»

1. ИИ

Термин «искусственный интеллект» существует давно, но настоящий взрыв популярности слова в соцсетях начался после 2022–2023 годов, когда нейросети стали частью повседневной жизни. Под ИИ понимают технологии, которые анализируют текст, создают изображения, распознают речь, помогают в обучении и работе.

Распространение публичных моделей сделало ИИ участником практически каждого цифрового процесса. В 2025 году влияние искусственного интеллекта невозможно не заметить, так что не удивительно, что слово стало главным информационным маркером года. Пора признать, что нейросети проникли в образование, творчество, рутину и стали постоянным объектом дискуссий.

Продолжение после рекламы

2. MAX

Новый мессенджер MAX появился в 2025 году и сразу стал предметом активных обсуждений. Его создали как отечественную альтернативу популярным зарубежным сервисам, позиционируя как многофункциональную платформу для личного общения, работы и медиаформатов.

Способы рекламы и распространения мессенджера вызвали всплеск интереса как среди пользователей, так и среди блогеров. Вокруг MAX начали появляться мемы и постоянные обсуждения, что сделало слово таким популярным.

3. Лабубу

Образ Лабубу захватил инфополе в 2025 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лабубу — игрушка-монстрик азиатского происхождения, созданная в начале 2020-х. Популярность она набрала благодаря соцсетям: коллекционеры и тиктокеры превратили персонажа в мем и символ одновременно жуткой, но милой культуры.

В России пик его популярности пришёлся на 2024–2025 годы, когда Лабубу обсуждали все. Одни хотели купить игрушку, другие — шутили над фанатами Лабубу, и в итоге этот образ стал настоящим культурным кодом уходящего года.

4. Имба

Слово «имба» пришло в русскоязычный интернет из геймерской среды 2000-х годов, где обозначало несбалансированно сильный предмет или персонажа. Со временем термин вышел за рамки игр и стал означать что-то невероятно крутое или впечатляющее. Благодаря своей краткости и выразительности слово закрепилось в разговорной речи, и теперь «имба» — это универсальный комплимент, символ восхищения и восторга.

5. Окак

Мем окак прочно ассоциируется с черным котом в капюшоне Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мем «окак» возник в соцсетях в 2023–2024 годах как выразительное звукоподражание неожиданности и абсурда. Его начали использовать как реакцию на нелепые или непредсказуемые ситуации, особенно в юмористическом контенте. Благодаря своей универсальности слово быстро стало популярным, превратилось в мемный рефрен и окончательно закрепилось как короткая и смешная эмоция «что вообще происходит?».

6. Брейнрот

Термин «брейнрот» пришел из англоязычного TikTok, где им стали описывать состояние «разложения мозга» от навязчивого и бессмысленного контента. В русскоязычный интернет слово пришло как ироничное описание бессмысленных видео и мемов, пик которых пришелся на «итальянский брейнрот» с персонажами бомбардиро крокодило, Тун тун тун сахура и десятков других героев, созданных нейросетью.

Также «брейнрот» — это характеристика своего же поведения, когда человек понимает, что смотрит инфопоток, который его притупляет, но все равно не может оторваться. В 2025 году термин стал культурным маркером эпохи чрезмерного потребления медиа.

7. Промпт

Благодаря простым промптам многие смогли заняться «вайб-кодингом» - но это слово, видимо, наберет популярность уже в следующем году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Слово «промпт» стало массовым после появления публичных генеративных ИИ. Оно обозначает текстовое задание, которое пользователь формулирует для нейросети, чтобы получить желаемый результат. Раньше термин использовали преимущественно специалисты, но теперь он стал частью обыденной речи: промпты пишут студенты, журналисты, дизайнеры, маркетологи. Развитие технологий породило даже направление «промпт-инжиниринга», что усилило присутствие слова в информационной среде.

Продолжение после рекламы

8. Сияй

Фраза «Сияй!» стала популярной благодаря вирусному мему «Мага, сияй!» в 2024 году. Вслух или в комментариях ее используют как мотивирующее пожелание — проявлять уверенность, не сдаваться и держаться ярко даже в стрессовых ситуациях. Мем быстро стал шире своей первоначальной шутки и превратился в универсальный эмоциональный жест поддержки, который легко вписывается в любые жизненные истории.

9. Слоняра

Мем «наш слон», от которого позднее произошел вариант «слоняра», возник в русскоязычном интернете в конце 2023 года и изначально использовался как способ выразить одобрение и уважение к человеку, чья позиция кажется говорящему сильной, смелой или созвучной его взглядам. Позже термин стал активно использоваться консервативной частью аудитории — так в сети называли Илона Маска, Такера Карлсона, Диму Билана, Ларса фон Триера и других публичных фигур, которых пользователи считали «нашими», близкими по духу.

К настоящим слонам мем не имеет никакого отношения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Со временем значение стало шире: «слоном» могли назвать кого угодно — блогера, спортсмена, актера и обычного человека, проявившего выдержку, силу или просто «крутой вайб». Мем смешался с иронией, и «слонярами» стали называть и людей, которым на самом деле не симпатизируют. В результате мем «слоняра» превратился в символ силы, дерзости, самостоятельности и, в конечном счете, просто крутости.

10. Прайм-эра

Выражение «прайм-эра» распространилось благодаря блогерским трендам середины 2020-х. Так называют период наивысшего расцвета человека — физического, эмоционального, карьерного или творческого. Слово появилось как попытка поддержки, но затем у мема появилась ироничная сторона. Теперь «праймом» могут называть и ситуацию, в которой человек потерял успех, напоминая о том, где он был раньше.

11. Свага

Происходя от английского «swag», слово давно известно в молодежной среде и связано с рэп-культурой 2000–2010-х. В 2024–2025 годах о слове вспомнили благодаря музыке и мемам, и «свага» вновь обрела актуальность как характеристика крутости, уверенности и стиля. Сегодня «свага» описывает не только внешний вид, но и поведение, харизму и общий вайб человека.

12. Интервидение

Термин «Интервидение» имеет длинную историю: впервые конкурс под этим названием состоялся в 1977 году в СССР. В 2020-х бренд был возрожден, что вызвало новую волну обсуждений. Пользователи активно обсуждали формат, участников, отличия от Евровидения и культурную составляющую конкурса. Так исторический термин снова стал актуальным и вернулся в информационное поле.

Продолжение после рекламы

13. Пу-пу-пу

Звукоподражательное выражение «пу-пу-пу» стало мемом в 2023–2024 годах и закрепилось как универсальная реакционная фраза. Ее используют, когда нужно выразить легкую грусть, шок, разочарование или комичное недоумение. Благодаря своей эмоциональной гибкости выражение быстро вошло в повседневный интернет-сленг и стало одним из узнаваемых мемных жестов.

14. Договорнячок

Договорнячок часто вспоминают на фоне политических переговоров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Слово «договорнячок» долго существовало в спортивном жаргоне, обозначая заранее согласованный и нечестный исход матча. В 2020-х оно вышло за пределы спорта благодаря политике и стало универсальным термином для любых ситуаций, где результат «подстроен». Благодаря мемам и частым обсуждениям спорных решений в разных сферах слово приобрело ироничный оттенок и стало популярной характеристикой непрозрачных процессов.

15. Слоп